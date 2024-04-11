محافظ القاهرة: لا شكاوى أو بلاغات بشأن الخدمات فى أول وثانى أيام العيد

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومديريات الخدمات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى من نقص الخدمات خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمي الخط الساخن ١٥٤٩٦، و١١٤ للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

وأكد محافظ القاهرة، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكل الأحياء ومديريات الخدمات وإلغاء الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك، مع تواجد كل القيادات التنفيذية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين على مستوى المحافظة في مواقعها، مشيرًا إلى أن كل الخدمات تسير بصورة منتظمة، مع انتظام عمل المخابز، ومنافذ السلع الغذائية، وتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة اتخذت الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، كما تم تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع، والمرور الدوري على المخابز لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين للمرور على كل منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى تكثيف حملات الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور وخاصة التي توجد أمام الحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها، والتنسيق مع إدارة شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسي النيلية، والتأكد من توافر كل شروط الأمن والسلامة اللازمين مع الالتزام بحمولة المراكب الواردة بالترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حرصًا على سلامة المواطنين.