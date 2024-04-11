الاتحاد للمصريين بإيطاليا: يعيش هُنا نحو 630 ألف مصري وأكثر تجمعتنا بروما وميلانو

تحدث الدكتور إبراهيم يونس رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في إيطاليا، عن كواليس احتفال المصريين بالأعياد والمناسبات، في إيطاليا، موضحاُ أن أجواء العيد في إيطاليا بلد جميلة ودائما ينتظرها المصريون سواء عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: "نعيش شهر رمضان بالكامل ما بين المساجد والأدعية وصلاة التراويح ونحاول الحفاظ على قيمنا وثقافتنا وعاداتنا المصرية ونرتبط بجميع المناسبات الدينية والسياسية أيضا".

نحو 630 ألف مصري

وتابع رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في إيطاليا، في كل مدينة إيطالية، يتجمع المصريون بأماكن معينة، إذ تعتبر إيطاليا من أكبر تجمعات المصريين على مستوى أوروبا، ويوجد بها نحو 630 ألف مصري، أما المدن الكبيرة التي توجد بها التجمعات فهي روما وميلانو وتورينو وبولونيا.

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في إيطاليا، أن العيد يشهد مشاعر طيبة، ومظاهر خاصة بين أبناء الجالية، مشيرًا أنهم يلتقون جميعًا، من خلال تدشين بعض الرحلات في المدن القريبة والمعالم الإيطالية الموجودة في العواصم المختلفة.