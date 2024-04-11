الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس اتحاد المصريين بالإمارات: لا نشعر بأننا في دول أجنبية والإجازة لدينا أسبوع

شعبان رأفت
شعبان رأفت

قال الدكتور شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين بالخارج في الإمارات، إن المصريين في الخارج لا يشعروا بأنهم في دول أجنبية، موضحًا أن الاحتفالات بالعيد تبدأ بصلاة العيد في الصباح بالمساجد.

التقاليد في الإمارات هي نفسها التي نتبعها في مصر

وأضاف مداخلة هاتفية، عبر القناة الأولى:"بعد الصلاة يبدأ الإفطار وتبادل التهاني ثم النزول إلى الأماكن العامة المخصصة لهذه المناسبة سواء المولات التجارية والحدائق العامة والزيارات العائلية والأسرية بين أفراد الجالية، والعادات والتقاليد في الإمارات هي نفسها التي نتبعها في مصر، فنحن نتناول الإفطار ونتلقى التهاني عبر الهاتف، والتصافح بين الجيران".

وتابع رئيس اتحاد المصريين بالخارج في الإمارات: "على مدار اليوم بالكامل نعيش نفس الأجواء المصرية، فنحن لا نشعر بأنا في دولة أجنبية لكننا في دولة عربية وبلدنا الثاني، كما أن إجازة العيد في دولة الإمارات أسبوع كامل وهذا يمثل فرصة كبيرة للاحتفال بالعيد ".

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