تفاصيل استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية وأولادهم بقصف إسرائيلي في مخيم الشاطئ

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، باستشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده بمخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن حازم وأمير ومحمد إسماعيل هنية استشهدوا مع أولادهم في قصف نفذه طيران الاحتلال على مخيم الشاطئ غرب غزة.

وسبق، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وصول المستشفيات 122 شهيدا و56 مصابا خلال ال 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وذكرت الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 33482 شهيدا و76049 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.