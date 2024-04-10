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عالم

تفاصيل استشهاد 3 من أبناء إسماعيل هنية وأولادهم بقصف إسرائيلي في مخيم الشاطئ

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، باستشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده بمخيم الشاطئ بقطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن حازم وأمير ومحمد إسماعيل هنية استشهدوا مع أولادهم في قصف نفذه طيران الاحتلال على مخيم الشاطئ غرب غزة.

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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

وسبق، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وصول المستشفيات 122 شهيدا و56 مصابا خلال ال 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

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365 شاحنة مساعدات غذائية دخلت قطاع غزة من معبرى رفح وكرم أبوسالم

وذكرت الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 33482 شهيدا و76049 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

إسماعيل هنية مخيم الشاطئ غزة غارة اسرائيلية الإحتلال الإسرائيلي

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