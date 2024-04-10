موعد مباريات اليوم الأربعاء 10-4-2024 فى دورى أبطال أوروبا

جاء عنوان مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-4-2024 محركات البحث، إذ يرغب عشاق الساحرة المستديرة في متابعة المباريات واستغلال إجازة العيد في التجمع والسهر لمشاهدتها، وتستعرض "الدستور" في السطور التالية جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024، ومواعيدها والقنوات الناقلة لها.

مباريات اليوم الأربعاء 10-4-2024 في دوري أبطال أوروبا

نعرض للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-4-2024 حيث تواصل مسابقة دوري أبطال أوروبا تقديم المتعة والإثارة لعشاق كرة القدم حول العالم حيث تشهد اليوم الأربعاء مباراتين بارزتين يجتمع حولهم متابعو الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم.

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. أهم مباريات اليوم الأربعاء 10-4-2024

-ستجمع المباراة الأولى بين أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند.

سيستضيف الروخيبلانكوس اللقاء الأول على ملعب "ميتروبوليتانو" في مدريد، حيث يسعى رجال المدرب دييغو سيميوني لمواصلة مشوارهم في البطولة نحو المباراة النهائية.

أما دورتموند، فيسعى لتعويض خيباته المتكررة على المستوى المحلي والخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب قبل المواجهة الثانية على أرضه وبين جماهيره.

-المباراة الثانية يحتضن باريس سان جيرمان فريق برشلونة في مواجهة ساخنة مليئة بالإثارة والمتعة كما هو معتاد في مباريات الفريقين. يتذكر مشجعو الفريقين مواجهة الريمونتادا الشهيرة في عام 2017.

بعد فوز الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، نجح الفريق الكتالوني في تحقيق انتصار كبير في مباراة الإياب بنتيجة 6-1، بفضل ليونيل ميسي ونيمار اللذين انتقلا لاحقًا لصفوف سان جيرمان.

وعاد الفريقان للتقابل في ثمن النهائي في موسم 2021، حيث فاز باريس في مباراة الذهاب 4-1 قبل أن يتعادلا في الإياب (1-1) في باريس.

موعد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا و القنوات الناقل ة

- أتلتيكو مدريد ضد بروسيا دورتموند - الساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية - على قناة beIN Sports HD 2.

- باريس سان جيرمان ضد برشلونة - الساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية - على قناة beIN Sports HD 1.

كيفية مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 10-4-2024