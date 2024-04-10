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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد مباريات اليوم الأربعاء 10-4-2024 فى دورى أبطال أوروبا

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

جاء عنوان مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-4-2024 محركات البحث، إذ يرغب عشاق الساحرة المستديرة في متابعة المباريات واستغلال إجازة العيد في التجمع والسهر لمشاهدتها، وتستعرض "الدستور" في السطور التالية جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024، ومواعيدها والقنوات الناقلة لها.

 

مباريات اليوم الأربعاء 10-4-2024 في دوري أبطال أوروبا

نعرض للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10-4-2024 حيث تواصل مسابقة دوري أبطال أوروبا تقديم المتعة والإثارة لعشاق كرة القدم حول العالم حيث تشهد اليوم الأربعاء مباراتين بارزتين يجتمع حولهم متابعو الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم.

 

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. أهم مباريات اليوم الأربعاء 10-4-2024

-ستجمع المباراة الأولى بين أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند.

سيستضيف الروخيبلانكوس اللقاء الأول على ملعب "ميتروبوليتانو" في مدريد، حيث يسعى رجال المدرب دييغو سيميوني لمواصلة مشوارهم في البطولة نحو المباراة النهائية.

أما دورتموند، فيسعى لتعويض خيباته المتكررة على المستوى المحلي والخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب قبل المواجهة الثانية على أرضه وبين جماهيره.

-المباراة الثانية يحتضن باريس سان جيرمان فريق برشلونة في مواجهة ساخنة مليئة بالإثارة والمتعة كما هو معتاد في مباريات الفريقين. يتذكر مشجعو الفريقين مواجهة الريمونتادا الشهيرة في عام 2017.

بعد فوز الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، نجح الفريق الكتالوني في تحقيق انتصار كبير في مباراة الإياب بنتيجة 6-1، بفضل ليونيل ميسي ونيمار اللذين انتقلا لاحقًا لصفوف سان جيرمان.

وعاد الفريقان للتقابل في ثمن النهائي في موسم 2021، حيث فاز باريس في مباراة الذهاب 4-1 قبل أن يتعادلا في الإياب (1-1) في باريس.

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مواعيد مباريات اليوم 30 رمضان 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 

- أتلتيكو مدريد ضد بروسيا دورتموند - الساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية - على قناة beIN Sports HD 2.

- باريس سان جيرمان ضد برشلونة - الساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية - على قناة beIN Sports HD 1.

 

 كيفية مشاهدة مباريات اليوم الأربعاء 10-4-2024

  • يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2024 من خلال تطبيقات مختلفة حسب شبكة القنوات المذاعة. 
  • إذا كانت المباراة مذاعة عبر قنوات beIN Sports، يمكنك الاشتراك في تطبيق TOD لمشاهدة البث المباشر على مستوى دوري أبطال أوروبا وكوبا ليبرتادوريس.
  •  أما إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC، فيمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد على مستوى المباريات داخل السعودية.
  •  
  • وإذا كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في متابعة المباريات، يمكنك الاعتماد على Nord VPN للاستمتاع بمشاهدة البث المباشر في أي مكان في العالم."

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