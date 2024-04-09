الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل بتهمة سرقة ألواح الطاقة الشمسية الخاصة برادار في الهرم

ضبط متهم
ضبط متهم

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في القبض على عاطل لاتهامه بسرقة ألواح الطاقة الشمسية الخاصة برادار في الطريق السياحي بالهرم، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتم ألقاء القبض على المتهم أثناء مرور قوة من مباحث الهرم، لتفقد الحالة الأمنية فتمكنوا من ضبط عاطل لسرقته ألواح الطاقة الشمسية الخاصة برادار، بالطريق السياحي.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

عاطل ألواح الطاقة الشمسية الطريق السياحى الهرم النيابة

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