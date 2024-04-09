الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على السائق المتسبب فى إصابة 12 شخصًا بالتجمع

متهم
متهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بشأن إصابة 12 شخصًا، يستقلون أتوبيسا إثر ادعاء مصادمة مع سيارة نقل قلاب- لاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة في ارتكاب الواقعة وقائدها سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

القبض على سائق الأتوبيس المتسبب في إصابة 12 شخصًا بالتجمع 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه من محل الواقعة خشية ضبطه، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية امن القاهرة التحريات المرور الملصق الالكتروني الامن العام

مواد متعلقة

"الداخلية" تضبط 12 كيلو حشيش في الإسماعيلية

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

الأخت متورطة.. القبض على المتهمين بإلقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن ببشتيل

عاجل| قرار مصيرى فى الزمالك بشأن "عواد وصبحى".. مفاجأة للجميع

"الداخلية" تكشف سبب مقتل عامل وإصابة نجله فى مشاجرة بدار السلام

3 ليالٍ من هتك العرض.. جريمة بحق قاصر تهز البساتين

اجمل ما قيل في التهنئة بعيد الفطر 2024.. للاحباب والاقارب والاصدقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

صور

حكايات الكحك.. حلاوة العيد في كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

مباراة تعادل الأهلى وإنبى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب