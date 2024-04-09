القبض على السائق المتسبب فى إصابة 12 شخصًا بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بشأن إصابة 12 شخصًا، يستقلون أتوبيسا إثر ادعاء مصادمة مع سيارة نقل قلاب- لاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة في ارتكاب الواقعة وقائدها سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

القبض على سائق الأتوبيس المتسبب في إصابة 12 شخصًا بالتجمع

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه من محل الواقعة خشية ضبطه، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.