يجلس محمد النني لاعب المنتخب الوطني على مقاعد بدلاء فريقه أرسنال، ضد بايرن ميونخ بعد قليل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقود الهجوم كاي هافيترز ويجاوره بوكايو ساكا وجابرييل مارتنيلي، بينما يبدأ في الوسط ديكلان رايس وجورجينيو.

تشكيل أرسنال.. النني بديلًا وهافيرتز يقود الهجوم أمام بايرن

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: وايت، جابرييل، سالابيا، كيور

خط الوسط: رايس، جورجينيو، أوديجارد

خط الهجوم: مارتنيلي، هافيرتز، ساكا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أرسنال يواجه بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويسعى فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، في تحقيق الفوز بمباراة اليوم، في محاولة للتأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق أرسنال، الذي يضم نجمنا المصري محمد النني، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، في ظل الأداء الرائع الذي يقدمه طوال الموسم الجاري.

وكان فريق أرسنال قد تغلّب على برايتون بثلاثية نظيفة، ليتصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا وسط صراع شرس مع ليفربول ومانشستر سيتي على اللقب.