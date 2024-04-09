السيسي يهنئ رئيس مجلس السيادة السوداني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تبادل خلاله الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي إن الرئيس السيسي أعرب عن خالص تمنياته لشعب السودان الشقيق بالخير والأمان والسلام.

من جانبه، أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس السيسي، داعيًا الله - العلي القدير - أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.