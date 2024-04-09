اقتصاديون يتوقعون ضخ 16 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال عام 2024-2025

أكد عدد من خبراء الاقتصاد ، أن ولاية الرئيس السيسي الجديدة ستشهد مزيدا من جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مشيرين إلى أن الفترة الحالية ستشهد مزيدا من الحوافز والإعفاءات المتنوعة لجذب المستثمرين الأجانب والعرب للسوق المصرية.

وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن ملف جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل جزء أصيلا في البرنامج الاقتصادي للرئيس السيسي خلال ولايته الثالثة، متوقعا أن تجذب مصر استثمارات أجنبية مباشرة تصل نحو 16 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025.

وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحد أهم روافد النقد الأجنبي لمصر مع إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وهذا أدى إلى اهتمام خاص من القيادة السياسية لتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك تحسن كبير في مؤشرات الاستثمار في مصر خلال عهد الرئيس السيسي وأصبحت مصر قبلة للمستثمرين، مطالبا بالاستمرار في هيكلة هذا الملف بما يخدم مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن جذب الاستثمارات الإماراتية بمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة والتي تجاوزت 35 مليار دولار، سيفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.



وقال الإدريسي، إن الرئيس السيسي حريص على دعم القطاع الخاص وتم إصدار قرارات من قبل الدولة لزيادة مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المستقبلية بنسبة تصل إلى 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة، موضحا أن الولاية الجديدة للسيسي ستشهد تنمية كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة والبناء والتنمية.

وقال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الولاية الثالثة للرئيس السيسي ستشهد مزيدا من الحوافز والإعفاءات المتنوعة لجذب المستثمرين الأجانب والعرب للسوق المصرية، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي أكبر محرك لعجلة الاقتصاد المصري ويخلق قيمة مضافة وفرص عمل متنوعة.

وأكد معطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة اتخذت إجراءات عاجلة للإفراج عن مستلزمات الإنتاج والخامات والمعدات اللازمة للمصانع ووفرت سيولة دولارية كبيرة لتوفير كل ما يلزم المستثمرين وفق توجيهات الرئيس السيسي، متوقعا أن تشهد الأسعار تراجعا خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال المنظومة.

ولفت إلى أن الدولة طرحت مبادرات تمويلية بفائدة جيدة للقطاع الصناعي والزراعي وهذا لإتاحة تسهيلات للمستثمرين والتيسير وخلق فرص تصديرية جيدة بالمشاركة في تجمع البريكس بهدف زيادة الإنتاج والصادرات المصرية وتحقيق حلم 145 مليار دولار صادرات في 2030.



وقال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن رسائل الرئيس السيسي للمصريين جاءت واضحة ومهمة وتدعو إلى الثقة والطمأنينة لكل المستثمرين ورجال الأعمال في مصر وخارجها، مشيرا إلى أن الرئيس وضع خارطة طريق للولاية الثلاثة لاستكمال البناء والتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.



وطالب نائب رئيس اتحاد المستثمرين في تصريحات خاصة لـ الدستور، الرئيس السيسي بإعادة هيكلة منظومة إدارة الاستثمار في مصر وتأهيل الموظفين الحكوميين المسئولين عن التعامل مع المستثمر حيث إن أبرز العقبات التي تواجه المستثمرين من البيروقراطية التي أدت إلى ضعف اتخاذ القرارات السريعة للتيسير على المستثمرين.

وأكد سعد الدين، أن الرئيس السيسي لديه رؤية واضحة تجاه هذا الملف والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بإعادة هيكلة كبيرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أهمية فتح جميع الأبواب أمام المستثمرين لإنشاء قاعدة صناعية وزراعية كبيرة تخدم الاقتصاد المصري.

وأوضح سعد الدين، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل بداية الانطلاق للاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب، مشيدا بالاتفاق مع الجانب الاماراتي على مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة والذي سيوفر نحو مليون فرصة عمل جديدة ويجذب استثمارات تقدر بـ150 مليار دولار ويؤسس لعهد جديد من المدن السياحية العالمية لجذب 10 ملايين سائح لمصر.