عادات صحية يومية تقلل من خطر الإصابة بالسرطان
يتضمن الحد من خطر الإصابة بالسرطان إجراء تعديلات على نمط الحياة مثل إدارة الوزن، وتجنب التبغ، واعتماد نظام غذائي صحي، والحماية من أشعة الشمس، والفحوصات الروتينية، واللقاحات الوقاية الاستباقية والكشف المبكر هما المفتاح في المعركة ضد السرطان.
ووفقا لموقع hindustantimes لا يتطلب تقليل خطر الإصابة بالسرطان دائمًا إجراء تغييرات جذرية؛ في بعض الأحيان، التعديلات الصغيرة في نمط الحياة هي التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا، مع تسجيل أكثر من مليوني تشخيص بالسرطان وأكثر من 610.000 حالة وفاة مرتبطة بالسرطان في عام 2023 من قبل المعهد الوطني للسرطان، هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير استباقية.
وفي حين أدى التقدم في العلاج إلى تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة، فإن التركيز على الوقاية يظل ذا أهمية قصوى في تخفيف عبء السرطان على المجتمع.
- الحفاظ على الوزن الصحي أحد أكثر التغييرات تأثيرًا في نمط الحياة التي يمكن للأفراد إجراؤها هو الحفاظ على وزن صحي ونمط حياة نشط. تشير الدراسات إلى أن الوزن الزائد يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج وتداول الهرمونات مثل الاستروجين والأنسولين، والتي يمكن أن تغذي نمو السرطان. من خلال مراقبة الوزن من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن، يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطانات مختلفة، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون والكلى بشكل كبير.
- تجنب استخدام التبغ وفقًا للدكتورة بهافنا بانسال، استشاري أول ورئيس قسم التشريح المرضي لا يزال تعاطي التبغ أحد الأسباب الرئيسية لوفيات السرطان التي يمكن الوقاية منها على مستوى العالم، حيث يساهم في حوالي 30٪ من جميع الوفيات المرتبطة بالسرطان، إن الآثار الضارة للتبغ موثقة جيدًا، ولها صلات بالعديد من أنواع السرطان مثل سرطان الرئة والفم والمريء والبنكرياس والكلى، يعد تجنب جميع أشكال التبغ، بما في ذلك السجائر والسجائر الإلكترونية والسيجار وتبغ المضغ، أمرًا بالغ الأهمية في خفض خطر الإصابة بالسرطان ، وكذلك تقليل التعرض للدخان السلبي
- تناول نظام غذائي صحي إن تبني عادات غذائية صحية يمكن أن يلعب أيضًا دورًا محوريًا في الوقاية من السرطان، يوفر النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة التي تساعد على الحماية من السرطان. بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج التوابل مثل الكركم والثوم والزنجبيل في الوجبات لا يعزز النكهة فحسب، بل يوفر أيضًا خصائص محتملة مضادة للسرطان، إن تناول كمية كافية من فيتامين د له نفس القدر من الأهمية، حيث تم ربط المستويات المنخفضة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والبنكرياس.
- حماية البشرة من الشمس حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة أمر ضروري للوقاية من سرطان الجلد، وهو النوع الأكثر شيوعا من السرطان في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تؤدي التدابير البسيطة مثل ارتداء ملابس واقية، والبحث عن الظل، وتطبيق واقي الشمس إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد بشكل كبير مع السماح بامتصاص فيتامين د بشكل كافٍ من أشعة الشمس. تعزيز الفحص الروتيني والفحوصات تعد الفحوصات المنتظمة والفحوصات الذاتية من العناصر الحيوية للوقاية من السرطان والكشف المبكر عنه. يوصي أخصائيو الرعاية الصحية بإجراء فحوصات لسرطان الثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم والرئة للكشف عن التشوهات في مراحلها المبكرة عندما يكون العلاج أكثر فعالية. أخذ اللقاح يمكن للتطعيمات ضد بعض أنواع العدوى الفيروسية أن تخفف أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان.