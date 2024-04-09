عادات صحية يومية تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يتضمن الحد من خطر الإصابة بالسرطان إجراء تعديلات على نمط الحياة مثل إدارة الوزن، وتجنب التبغ، واعتماد نظام غذائي صحي، والحماية من أشعة الشمس، والفحوصات الروتينية، واللقاحات الوقاية الاستباقية والكشف المبكر هما المفتاح في المعركة ضد السرطان.

ووفقا لموقع hindustantimes لا يتطلب تقليل خطر الإصابة بالسرطان دائمًا إجراء تغييرات جذرية؛ في بعض الأحيان، التعديلات الصغيرة في نمط الحياة هي التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا، مع تسجيل أكثر من مليوني تشخيص بالسرطان وأكثر من 610.000 حالة وفاة مرتبطة بالسرطان في عام 2023 من قبل المعهد الوطني للسرطان، هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير استباقية.

وفي حين أدى التقدم في العلاج إلى تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة، فإن التركيز على الوقاية يظل ذا أهمية قصوى في تخفيف عبء السرطان على المجتمع.