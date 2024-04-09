الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التعاون الدولي تنشر قائمة 20 شركة ناشئة تخرجت في دورة "أورنج كورنرز صعيد مصر"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كشفت وزارة التعاون الدولي تفاصيل الشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين حصلوا على الدعم الفني والتدريب وتخرجوا من الدورة السادسة من برنامج «أورنج كورنرز صعيد مصر»، لتصل إجمالي الشركات في الدورات الستة للبرنامج إلى 116 شركة.

ويعد برنامج «أورنج كورنرز»، مبادرة من الحكومة الهولندية في إطار الشراكة مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والقطاع الخاص متمثل في بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر، من أجل تعزيز جهود ريادة الأعمال والابتكار في صعيد مصر، وتوفير الدعم الفني والتدريب للشركات الناشئة لاسيما تلك التي تديرها رائدات الأعمال، من أجل توفير كافة أوجه الدعم لتمكين تلك الشركات من تحقيق النمو وتعزيز أعمالها في الأسواق.

وتضم المبادرة برنامجين حاضنات أعمال مستقلين- أحدهم في القاهرة والآخر في صعيد مصر (أسيوط)- ويوفر كل برنامج منهم دورات تدريبية متكررة لمدة 6 أشهر لعدد 15 إلى 25 رائد أعمال في كل مرة. ويهتم التدريب بشكل خاص بالشركات الناشئة في مجال الزراعة والصناعات الإبداعية ويضمن مشاركة رائدات الأعمال بنسبة لا تقل عن 50%. يتم تنفيذ برنامج أورنج كورنرز من قبل الشركاء المنفذين المحليين كلتيف (القاهرة) وأوت ريتش إيجيبت للاستشارات التنموية (صعيد مصر).

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جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شهدت تخريج 20 شركة ناشئة ضمن الدفعة السادسة من برنامج «أورنج كورنرز» لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في صعيد مصر، لتصل إجمالي الشركات في الدورات الستة للبرنامج إلى 116 شركة.

ويعد برنامج «أورنج كورنرز» مبادرة من الحكومة الهولندية في إطار الشراكة مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والقطاع الخاص متمثل في بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر، من أجل تعزيز جهود ريادة الأعمال والابتكار في صعيد مصر، وتوفير الدعم الفني والتدريب للشركات الناشئة لاسيما تلك التي تديرها رائدات الأعمال، من أجل توفير كافة أوجه الدعم لتمكين تلك الشركات من تحقيق النمو وتعزيز أعمالها في الأسواق.

وزارة التعاون الدولي الشركات الناشئة رواد الأعمال أورنج كورنرز أورنج كورنرز صعيد مصر

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