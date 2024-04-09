بأرخص الأسعار.. تعرف على أماكن التنزه في العيد بالقاهرة

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك أعاده الله باليمن والبركات على جميع المصريين، ويستعرض "الدستور" في تقريره أفضل الأماكن للتنزه بمحافظة القاهرة خلال عيد الفطر المبارك.

المحميات الطبيعية بالمعادي



بوجودك فيها تستمتع بوقت لطيف فهي لا تغرمك كثيرًا حتى تصلها فهي تقع على بعد 18 كيلو مترًا شرق حي المعادي بمحافظة القاهرة وبالتحديد في مدينة القاهرة الجديدة «التجمع الخامس» شمال طريق القطامية العين السخنة

وتبلغ مساحتها 7 كم2، وتعتبر هذه المنطقة أثرًا أراضيًا «جيولوجيًا» يمكنك أن تصطحب أسرتك وأنت بالمحمية وأن تتناول الأطعمة الشهية في الهواء الطلق مع مراعاة النظافة للمحمية، سعرها لا يتخطى الـ 5 جنيهات.

نهر النيل والأتوبيس النهري

تربع نهر النيل على عرش الأماكن التي يرغب الشعب المصري التنزه بها، فكان كورنيش النيل الحاضن الأول للرحلات الشبابية والأسرية وهو فاتح ذراعيه بالمجان لكل المصريين



الحدائق العامة

استعدت الحدائق العامة لاحتفالات عيد الفطر المبارك بتجديد البعض بها ومراجعة الإنارة وكاميرات المراقبة المتواجدة في بعض الحدائق وكانت هيئة نظافة وتجميل العاصمة حاضرة بقوة لتمكين الفرحة عند الأسر المحتفلة بعيد الفطر المبارك وسعر التذكرة يبدأ من 10 جنيهات وحتى 20 جنيها.

جنينة الأسماك



حافظت منذ 100 عام سابقة على استقطاب زائري الاحتفال بأعياد شم النسيم.

وتقع حديقة الأسماك في حي الزمالك بشارع الجبلاية بالقاهرة؛ وتضم 49 حوضًا للأسماك المتنوعة والنادرة تنعكس عليها أشعة الشمس عبر فتحات علوية مثل الأسماك النيلية والبحرية وأسماك الزينة، كما يوجد بها بانوراما لعرض الأسماك المحنطة وسعرها 20 جنيها.

برج القاهرة

ويعد برج القاهرة الأقرب لقلوب القاهريين فمنذ أن تم تشييده في آخر الخسمينات إلا أنه يظل قبلة الباحثين عن متنفس للخروج بمحافظة القاهرة.