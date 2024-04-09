الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أماكن للخروج في العيد بالمنوفية بأقل تكلفة

منتزهات المنوفية
منتزهات المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وتشديد المتابعة لاستقبال المواطنين في العيد، وأنه تم عمل صيانة دورية للكشافات في جميع المنتزهات الجديدة.

وتضم محافظة المنوفية 13 منتزهًا لاستقبال المواطنين، منها منتزهات مجانية وأخرى بتكلفة رمزية للحفاظ على نظافتها، كما تضم المحافظة 7 منتزهات رئيسية تحتوي على جميع وسائل الترفيه.

1. حديقة وممشى بمدخل مدينة الشهداء، والدخول مجاني، وتضم حديقة للأطفال يحرص أهالي المدينة على التنزه بها والتقاط الصور التذكارية.
2. حديقة مدينة الباجور، والدخول مجانًا على مدار اليوم.
3. حديقة الطفل بمدينة بركة السبع، يتم فتحها يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ليلاً.
4. حديقة جيهان السادات بمدينة تلا، يتم فتحها من الساعة التاسعة حتى الثانية عشر ليلاً، والدخول بمبلغ رمزي قدره 5 جنيهات.
5. حديقة تحيا مصر بمدينة منوف، والدخول مجاني.
6. حديقة تحيا مصر في مدينة شبين الكوم، يتم فتحها من الساعة التاسعة حتى الثانية عشر ليلاً، وسعر التذكرة بمبلغ رمزي قدره 5 جنيهات.
7. حديقة الطفل بمدينة شبين الكوم، يتم فتحها يوميًا من التاسعة حتى الثانية عشر ليلاً، وسعر التذكرة فيها عشرة جنيهات.

كما يوجد بعض المتنزهات التي يحرص المواطنين على التقاط الصور بها نظرا لشدة تنظيمها وروعة منظرها الجمالي منها ميدان الإسعاف بمدخل مدينة شبين الكوم.

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محافظة المنوفية استقبال عيد الفطر المبارك منتزهات المنوفية رفع درجة الاستعداد القصوى محافظ المنوفية

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