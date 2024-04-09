دراسة جديدة تكشف العلاقة بين تناول ملعقة من خل التفاح وخسارة الوزن

وجدت دراسة جديدة أن المراهقين والشباب اللبنانيين الذين شربوا ما يصل إلى ملعقة كبيرة من خل التفاح يوميا لمدة 12 أسبوعا، انخفض متوسط ​​وزنهم بمقدار 15 رطلا.

وبحسب ما ذكر في موقع "هيلث"، الطبي، فوجد البحث الذي نشر في مجلة BMJ للتغذية والوقاية والصحة، أن المشاركين انخفض لديهم مستويات السكر في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية في نهاية فترة الثلاثة أشهر، وقد قامت الأبحاث السابقة بتقييم قدرة المشروب المنعش على تقليل الوزن لدى كبار السن، ولكن هذه هي الدراسة الأولى التي تختبر هذه الإستراتيجية لدى الشباب.

وفقا لما جاء في الموقع، فتم اختيار هذه الفئة العمرية لمعالجة نقص الأبحاث حول تأثيرات خل التفاح على وجه التحديد على الأفراد الأصغر سنا، وللتدخل في وقت مبكر من الحياة لمنع المضاعفات الصحية طويلة المدى المرتبطة بالسمنة.

العلاقة المحتملة بين خل التفاح وفقدان الوزن

كما قام الفريق بتجنيد 120 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 25 عامًا، وقسموهم إلى أربع مجموعات وطلبوا من الأشخاص في ثلاث مجموعات شرب إما 5 أو 10 أو 15 ملليلترًا من خل التفاح في الصباح، (للإشارة، 15 مل تعادل حوالي ملعقة كبيرة)، المجموعة الرابعة شربت دواءً وهميًا، وعندما بدأت الدراسة، كان متوسط ​​وزن المشاركين حوالي 173 رطلًا، وبعد 12 أسبوعًا، وجد الباحثون أن مجموعات خل التفاح فقدت الوزن بشكل عام.

المجموعة التي شربت 15 مل يوميا خسرت أكبر قدر، وانخفض متوسطها إلى حوالي 155 رطلا، وأولئك الذين شربوا 10 مل انخفض متوسط ​​وزنهم إلى 159 رطلًا، وانخفضت المجموعة التي استهلكت 5 مل إلى متوسط ​​163 رطلًا. كان لدى المجموعات الثلاث انخفاض في محيط الخصر والورك ومؤشر كتلة الجسم (BMI).

اكتشف الفريق أيضًا تحسينات كبيرة في مستويات الجلوكوز في الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول.