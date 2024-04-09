تخصيص 205 ساحات و8 آلاف مسجد لصلاة عيد الفطر المبارك بسوهاج

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن وزارة الأوقاف خصصت 205 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بسوهاج هذا العام، وتم تكليف الوحدات المحلية المختلفة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، وتقديم الدعم الكامل لأعمال التجهيزات النهائية للساحات المخصصة لصلاة العيد.

وأوضح الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن المديرية استعدت لصلاة عيد الفطر المبارك بـ205 ساحات موزعة على مختلف الإدارات الفرعية للأوقاف بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى أكثر من 8 آلاف مسجد بمختلف مراكز ومدن وقرى سوهاج سوف يؤدى فيها صلاة العيد، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة، أحدهما رئيسي، والآخر احتياطي.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمساجد بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

فيما بعث اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء فيها: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن مواطني وقيادات محافظة سوهاج، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة العمل الوطني ودفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم، داعيًا المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العريق بكل الخير واليمن والبركات، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

كما بعث محافظ سوهاج برقيات التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء فيها: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".