نالت بها أم كلثوم وسام الكمال.. كواليس أغنية "يا ليلة العيد أنستينا"

"يا ليلة العيد أنستينا وجددتي الأمل فينا" بمجرد سماع كلمات تلك الأغنية، بصوت أم كلثوم الشجي، من مذياع أو تلفاز أحدهم، تجد نفسك بين أجواء مليئة بالبهجة والسعادة، إعلانًا واستعدادًا لقدوم العيد.

وعلى الرغم من إنتاج هذه الأغنية الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم، من كلمات أحمد رامي وتلحين رياض السنباطي، في فيلم دنانير عام 1939، إلا أنها أصبحت سمة أساسية في كل عيد في الشارع المصري منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.

فما سر هذه الأغنية الأقرب لقلوب المصريين مع قدوم عيد الفطر المبارك؟

يشير النقاد إلى واقعة تبدو غريبة، من كواليس كتابة هذه الأغنية، حيث كانت كوكب الشرق أم كلثوم ذاهبة في طريقها إلى مبنى الإذاعة القديم، لتسجل إحدى أغانيها.

وخلال سيرها بالشارع، علق بأذنها مناشدة بائع متجول ينادي على بضاعته وهو فرحًا بقدوم العيد، قائلًا: "يا ليلة العيد أنستينا"، لتظل هذه الكلمات البسيطة عالقة في ذهن أم كلثوم، حتى تقابل من الشاعر بيرم التونسي في الاستوديو، وتطلب منه أن يكتب لها أغنية جديدة للاحتفال بالعيد.

وتلفت أم كلثوم انتباه بيرم التونسي، إلى أنن يكون مطلع الأغنية "يا ليلة العيد أنستينا" هذه الجملة كام سمعتها من البائع المتجول، وبالفعل بدأ التونسى فى كتابة الأغنية ولكنه لم يكملها لأسباب مرضه، فيأتي الشاعر أحمد رامى ليكمل الأغنية، للسيدة أم كلثوم ويحقق رغبتها في إسعاد جميع المصريين في العيد.

"يا ليلة العيد" ووسام الكمال

وفي إحدى ليالي العيد دعيت أم كلثوم للغناء في حفل أمام الملك فاروق بشكل، وعند قدوم الملك فاروق، بحيلة ذكية، كرمت أم كلثوم الملك بالغناء لأسمه، فقررت تغيير كلمات مقطع من الأغنية للترحيب بالملك فاروق.

وغنت أم كلثوم قائلة: "يا نيلنا ميتك سكر، وزرعك في الغيطان نور، يعيش فاروق ويتهنى، ونحيي له ليالى العيد"، حيث استبدلت كلمات الأغنية الرئيسية وهي: "يا نيلنا ميتك سكر وزرعك في الغيطان نور تعيش يا نيل وتتهنى ونحيي لك ليالي العيد".

ورد لها الملك فاروق الجميل، بأنه أعلن تكريمها بعد هذا الحفل، بمنحها وسام الكمال، ولقب صاحبة العصمة، وهو وسام لا يتم منحه إلا للملوك والأمراء والشخصيات الرفيعة في الدولة.

وإليك كلمات أغنية "يا ليلة العيد" لأم كلثوم

يا ليلة العيد أنستينا

و جددت الأمل فينا

يا ليلة العيد

هلالك هل لعينينا

فرحنا له وغنينا

و قلنا السعد حا يجينا

على قدومك يا ليلة العيد

جمعت الأنس ع الخلان

ودار الكأس ع الندمان

وغنى الطير على الأغصان

يحيي الفجر ليلة العيد

حبيبي مركبه تجرى

وروحي بالنسيم تسرى

قولوا له يا جميل بدري

حرام النوم في ليلة العيد

يا نور العين يا غالى

يا شاغل مهجتي وبالى

تعال اعطف على حالي

وهني القلب ليلة العيد

يا دجلة ميتك عنبر

وزرعك في الغيطان نور

يعيش هارون يعيش جعفر

ونحيلهم ليالي العيد