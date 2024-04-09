عميد تجارة بني سويف: المناطق الاستثمارية الحرة تمنح المزايا الضريبية والجمركية

قال الدكتور أسامة سعيد، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف، إن المناطق الاستثمارية الحرة تمنح المزايا الضريبية والجمركية والأمور الخاصة بتكوين الشركات وصادراتها وواردتها وزيادة تنافسية المشروعات وزيادة العوائد.

وأضاف "سعيد" في لقائه عبر شاشة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الهدف من المشروعات بالمناطق الحرة خلق فرص عمل وزيادة العائد والمكون المحلي، منوها أن المشروعات بالمناطق الحرة تركز أكثر على التصدير بالبيع بسعر دولي.

وأكد عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف، أن مصر تتجه الآن لتطبيق الاقتصاد الأخضر في مشروعات المناطق الحرة، ومصر في الطاقة النظيفة لديها عدة أنشطة ستكون قبلة ومحور عمل أجهزة الدولة.