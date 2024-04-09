الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الزراعة تكشف تفاصيل استعدادتها لاستقبال عيد الفطر

محمد القرش
محمد القرش

تحدث محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة عن تفاصيل استعداد الوزارة لاستقبال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال القرش خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن قطاع الزراعة يرفع درجات الاستعداد خلال فترة الأعياد، متابعا: نعمل خلال فترة الأعياد على أكثر من محور.

وأضاف، نعمل على توفير السلع واحتياجات المواطن، وتقديم الدعم الكامل للمزارع والتنسيق مع المصدرين وعمليات فحص المحاصيل، موضحا أن مصر تعمل على المحافظة على الأراضي الزراعية وتأهيل وتدوير أراضي أخرى، ولذلك نعمل بجهد لرصد أي مخالفة ومنع أي تعدي على الأراضي الزراعية.

وشدد  المتحدث باسم وزارة الزراعة  على أن الوزارة تمتلك أكثر من أليه رصد التعديات علي الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات

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