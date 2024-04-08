الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"جيل الخير" في الإسكندرية يجهز مئات الوجبات للصائمين وللأهالي (فيديو)

وجبات إفطار
وجبات إفطار

"الخير بيدوم"، وجبات ساخنة، تجوب  شوارع الإسكندرية قبل الإفطار، عقب تحضيرها في مطبخ الخير، والذي يحرص منذ بداية شهر رمضان المبارك على تقديم وجبات الطعام الساخنة للأهالي والمواطنين الغير مقتدرين. 

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بدأ مطبخ الخير رحلته في إطعام الصائمين منذ أكثر من 9 أعوام، ويعتمد المطبخ على الجهود الذاتية لتجهيز الطعام للفقراء والمحتاجين، في ربوع ومناطق محافظة الأسكندرية.

والتقت "الدستور" مع "محمد حمدي" مؤسس مطبخ الخير في محافظة الإسكندرية الذي قال إنه بدأ رحلته في إطعام الفقراء منذ حوالي 9 أعوام، يجمع من الأهالي ومن سكان المنطقة أموال الاطعام، ليقدم وجبات مشبعه للفقراء والمحتاجين، معلقا: "بدأنا من 2015 وكنا نقدم كل أشكال الخير والدعم للأهالي".

أوضح أنه بدأ العمل في ملف الإطعام منذ 3 أعوام، وكان يقدم في شكل موائد رحمن لإطعام الأهالي، إلا أنه بعد ذلك تطور الأمر وأصبح يقدم الإطعام في شكل وجبات للأهالي والمواطنين، وذكر أن أحد أعضاء مطبخ الخير يقوم ببحث مفصل لرصد الحالات المستحقة للدعم والتبرعات ومن ثم يقوم بتقديم الوجبات والمساعدات لهم ويكون ذلك في سرية تامة.

وأشار مؤسس مطبخ الخير أنه يحرص على تنوع الوجبات المقدمة للأهالي والأسر الأكثر احتياجًا إذ يغير الوجبات يوميًا ويسأل الأهالي أن كانوا يريدون طعام محدد في اليوم التالي، وذلك ليوفر لهم ما يريدون من طعام خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف أن المطبخ يقوم على تبرعات الاصدقاء والأهل والاقارب والجيران منذ بدء تأسيسه ، حيث شارك الجميع بالمال والخامات المستخدمة لصنع وجبه مُشبعة للفقراء، مشيرًا: "نفسنا نقدم الخير لكل اللي محتاجين ونحلم خلال السنوات القادمة أن نوصل الخير لجميع الفقراء داخل محافظة الإسكندرية، موضحًا بدأنا بـ1000 وجبة والآن أصبحنا نجهز 11 ألف وجبة يوميًا".

 

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وجبات ساخنة الإسكندرية الإفطار والمواطنين شهر رمضان الطعام إطعام الصائمين

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