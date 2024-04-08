خلاف على الأجرة تنتهي ببركة دماء وشهيد شهامة بمنشأة ناصر.. التفاصيل الكاملة

“خلاف على الأجرة بين سائق وشاب ينتهي ببركة دماء وشهيد شهامة”.. تفاصيل مثيرة عاشها أهالي منشأة ناصر عقب مشاجرة دامية بين سائق طماع وشاب لا حول له ولاقوة لم يجد من ينجده من بطش السائق سوى عامل تدخل لندته فتلقى بدلًا منه الضربات الطاعنة حتى توفى، وأحيلت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية المتهمين للجنايات، فما القصة؟

مشاجرة دامية

تعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير الماضي عندما وقعت مشاجرة دامية بين سائق توك توك وشاب استقل المركبة عقب عودته من العمل أملًا في الوصول للمنزل لكن السائق لم يرضِ بالأجرة المدفوعة وطالب المزيد وعندما رفض الشاب كان جزائه لكمات قاسية في الوجه دون تدخل لفض التشابك من أحد من المارة سوى من عامل بسيط تدخل لإنقاذ الشاب.

ولكن كانت نهاية المعروف والخير الذي يقدمه ضربة حادة تلقاها من سلاح أبيض فكانت طعنة نافذة في جسد شهيد الشهامة سقط على إثرها صريعًا في الأرض وحاول السائق الفرار من الهرب تم ضبطع من قبل الأهالي.

شهود العيان

قال شهود العيان أنهم حملوا الضحية وتوجهوا به للمستشفى في محاولة منهم لإنقاذ حياته لكن كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، موضحًا أنه كان شهم وطيب السمعة ولم يسبق له التشاجر مع أحد أو أذية أي أحد في المنطقة ويعطف على الأطفال وكبار السن.



بلاغ قسم شرطة منشأة ناصر

كان تلقى قسم شرطة منشأة ناصربلاغًا من أحد الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ.

بسؤال شهود العيان تبين حدوث مشاجرة بين سائق توك وعامل، وتبين مقتل عبدالرحمن جمال، 34 سنة، عامل، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين طرفين.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.