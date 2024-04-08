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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فايزة حيدر تكشف كواليس فترة المعايشة مع موسيمانى

موسيماني
موسيماني

كشفت فايزة حيدر قائدة منتخب مصر السابقة لكرة القدم النسائية، والمدير الفني الحالي لفريق أبها السعودي للكرة النسائية، عن كواليس فترة المعايشة التي تقضيها حاليًا، مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق أبها السعودي للرجال.

وقالت مدربة فريق أبها السعودي للسيدات خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "المدام في المطبخ"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "في الحقيقة أنا منبهرة للغاية بالفكر الكروي الذي يمتلكه بيتسو موسيماني، الجميع يتحدث عن تواضع إمكانات المدربين الأفارقة لكن بيتسو غير هذه الصورة تمامًا".

وأضافت المدرب المساعد في جهاز منتخب مصر للسيدات السابقة: "بيتسو موسيماني مدرب مميز للغاية ويمتلك فكرا كرويا مبتكرا جدا، ويعتمد على طرق لعب مختلفة وحديثة وهذا سر نجاحه وتميزه، ونجح الموسم المنصرم في الصعود بنادي أهلي جدة".

وأشارت قائدة منتخب مصر ونادي الطيران السابقة: "بيتسو موسيماني مدرب مخلص للغاية ومحب لعمله، وتجربة نجاحه مع النادي الأهلي، ومن قبله صن داونز الجنوب إفريقي، ساهما بشكل كبير في امتلاكه سيرة ذاتية قوية".

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