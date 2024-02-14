موسيمانى يتحدث عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أبها السعودي، عن قرار تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وأعلن اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا من منصبه.

قال موسيماني في تصريحات متلفزة "منتخب مصر الأكثر فوزًا بكأس أمم إفريقيا وحقق ذلك مع حسن شحاتة، شاهدنا العديد من المدربين الأوروبيين لم ينجحوا مع منتخب مصر، لكن النجاح تحقق مع مدرب مصري وأتمنى تكرار ذلك مع حسام حسن".

أضاف "وليد الركراكي أفضل مثال للمدرب الإفريقي وتأهل لنصف نهائي كأس العالم مع منتخب مصر ويجب أن تتغير طريقة تفكير اتحادات الكرة في اختيار المدربين".

وأتم تصريحاته: "اعتدت على تخطي الحواجز والقيام بأشياء ليست معتادة من المدربين الأفارقة، فعندما أراد الأهلي الفوز بدوري الأبطال اختاروا مدربا إفريقيا، وشكرًا للأهلي ورئيسه الخطيب على هذه الثقة".

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