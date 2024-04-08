الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

كيف ينجح قطاع الأعمال العام في تنمية المصانع والشركات ؟

جمال بيومي
جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن افتتاح مصانع جديدة في قطاع الأعمال العام يُعتبر حدثًا مهمًا يمكن أن يحمل معه آثارًا إيجابية كبيرة على الاقتصاد ويُعتبر هذا النوع من الاستثمارات محفزًا قويًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن افتتاح المصانع الجديدة يعني زيادة الطلب على القوى العاملة المحلية، مما يؤدي إلى إنشاء فرص عمل جديدة للسكان المحليين وهذا يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمجتمع.

 

وأكد أن افتتاح المصانع يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي ويعزز الاستثمار في القطاع العام، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الظروف الاقتصادية العامة.

 

وأشار إلى أن افتتاح مصانع قطاع الأعمال العام الجديدة يعزز الابتكار واعتماد التكنولوجيا في عمليات الإنتاج. يمكن أن تساهم هذه المصانع في نقل التكنولوجيا وتطويرها في المنطقة، مما يعزز التنافسية ويعزز تطور الصناعات المحلية.

 

وأوضح أنه يمكن أن تسهم المصانع الجديدة في تعزيز التواصل والتفاعل بين أفراد المجتمع المحلي، وتعزيز روح المجتمع والانتماء المحلي. كما يمكن أن تدعم هذه المبادرات مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص والمجتمع.

 

وأكد أنه قد يتطلب افتتاح مصانع جديدة تحسينًا في البنية التحتية المحلية مثل الطرق وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، موضحا أن هذا التطوير يمكن أن يسهم في تحسين البيئة التجارية ويعزز الاستدامة للمشاريع الصناعية.

وأشار إلى أنه يمكن أن تحمل افتتاح مصانع قطاع الأعمال العام الجديدة آثارًا إيجابية كبيرة على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وجودة الحياة للمجتمع المحلي ومن الضروري أن تتبنى الحكومات والمستثمرون استراتيجيات تعزز هذه الاستثمارات وتحقق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للجميع.

قطاع الاعمال إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تطور شركات قطاع الأعمال مصانع قطاع الأعمال العام الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام

مواد متعلقة

عمرو جاد: تطوير مصانع قطاع الأعمال يسهم فى خلق فرص استثمارية جديدة

استعدادات مكثفة فى فنادق ومنتجعات قطاع الأعمال خلال عيد الفطر المبارك

وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل مصنع السبائك لإنتاج السيليكون منجنيز

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

القصة الكاملة لضرب مذيع شهير وسرقة سيارته أمام مدينة الإنتاج الإعلامى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

الزمالك يُجمّد المفاوضات مع محمد شريف.. والسبب صادم (خاص)

عاجل| خلال 48 ساعة.. مصر تقترب من هدنة غزة وتقدم غير مسبوق للمفاوضات

خاص.. إدارة الزمالك عن أداء اللاعبين: "فيه حاجة غلط"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح