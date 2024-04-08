كيف ينجح قطاع الأعمال العام في تنمية المصانع والشركات ؟

قال السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن افتتاح مصانع جديدة في قطاع الأعمال العام يُعتبر حدثًا مهمًا يمكن أن يحمل معه آثارًا إيجابية كبيرة على الاقتصاد ويُعتبر هذا النوع من الاستثمارات محفزًا قويًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن افتتاح المصانع الجديدة يعني زيادة الطلب على القوى العاملة المحلية، مما يؤدي إلى إنشاء فرص عمل جديدة للسكان المحليين وهذا يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمجتمع.

وأكد أن افتتاح المصانع يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي ويعزز الاستثمار في القطاع العام، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الظروف الاقتصادية العامة.

وأشار إلى أن افتتاح مصانع قطاع الأعمال العام الجديدة يعزز الابتكار واعتماد التكنولوجيا في عمليات الإنتاج. يمكن أن تساهم هذه المصانع في نقل التكنولوجيا وتطويرها في المنطقة، مما يعزز التنافسية ويعزز تطور الصناعات المحلية.

وأوضح أنه يمكن أن تسهم المصانع الجديدة في تعزيز التواصل والتفاعل بين أفراد المجتمع المحلي، وتعزيز روح المجتمع والانتماء المحلي. كما يمكن أن تدعم هذه المبادرات مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص والمجتمع.

وأكد أنه قد يتطلب افتتاح مصانع جديدة تحسينًا في البنية التحتية المحلية مثل الطرق وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، موضحا أن هذا التطوير يمكن أن يسهم في تحسين البيئة التجارية ويعزز الاستدامة للمشاريع الصناعية.

وأشار إلى أنه يمكن أن تحمل افتتاح مصانع قطاع الأعمال العام الجديدة آثارًا إيجابية كبيرة على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وجودة الحياة للمجتمع المحلي ومن الضروري أن تتبنى الحكومات والمستثمرون استراتيجيات تعزز هذه الاستثمارات وتحقق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للجميع.