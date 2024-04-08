سكاى سبورتس: جراهام بوتر مرشح لقيادة أياكس الهولندى

كشفت تقارير صحفية عن أن الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني السابق لتشيلسي، رفض عرضا لتولي قيادة أياكس الهولندي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، إلى أن النادي الهولندي، كان قد وضع المدرب البالغ من العمر 48 عاما على رأس اهتماماته، مشيرة إلى أن أياكس فتح خط المفاوضات مع بوتر، قبل أن يرفض الأخير العرض المقدم له.

وكانت تقارير صحفية بريطانية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن اسم جراهام بوتر، بات مطروحا لقيادة المنتخب الإنجليزي، حال فشل جاريث ساوثجيت المدرب الحالي لـ«الأسود الثلاثة» في تحقيق نتائج جيدة خلال نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

ولا يرتبط جراهام بوتر، حاليا بعقد مع أي ناد، منذ رحيله عن تدريب تشيلسي، في الثاني من أبريل عام 2023.

ويخطط أياكس، لإقالة جون فان إت شخيب، المدرب الحالي للفريق من منصبه، بسبب تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي.

وتلقي أياكس، خسارة مذلة أمام مضيفه فينورد روتردام، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الهولندي.

ويمر أياكس، بفترة غير جيدة على الإطلاق خلال الموسم الحالي للدوري الهولندي، إذ يحتل الفريق المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 45 نقطة.