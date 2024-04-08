الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سكاى سبورتس: جراهام بوتر مرشح لقيادة أياكس الهولندى

جراهام بوتر
جراهام بوتر

كشفت تقارير صحفية عن أن الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني السابق لتشيلسي، رفض عرضا لتولي قيادة أياكس الهولندي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، إلى أن النادي الهولندي، كان قد وضع المدرب البالغ من العمر 48 عاما على رأس اهتماماته، مشيرة إلى أن أياكس فتح خط المفاوضات مع بوتر، قبل أن يرفض الأخير العرض المقدم له.

وكانت تقارير صحفية بريطانية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن اسم جراهام بوتر، بات مطروحا لقيادة المنتخب الإنجليزي، حال فشل جاريث ساوثجيت المدرب الحالي لـ«الأسود الثلاثة» في تحقيق نتائج جيدة خلال نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

ولا يرتبط جراهام بوتر، حاليا بعقد مع أي ناد، منذ رحيله عن تدريب تشيلسي، في الثاني من أبريل عام 2023.

ويخطط أياكس، لإقالة جون فان إت شخيب، المدرب الحالي للفريق من منصبه، بسبب تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي.

وتلقي أياكس، خسارة مذلة أمام مضيفه فينورد روتردام، بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الهولندي.

ويمر أياكس، بفترة غير جيدة على الإطلاق خلال الموسم الحالي للدوري الهولندي، إذ يحتل الفريق المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 45 نقطة.

جراهام بوتر تشيلسى أياكس الهولندي أياكس جون فان إت شخيب فينورد الدوري الهولندي

مواد متعلقة

برشلونة يُخطط لضم نيكو ويليامز لخلافة ليفاندوفسكي

أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بعد هدفه فى شباك مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

"هدخلك طب عين شمس".. القبض على طالب نصب على طالبة بالخارج في سوهاج

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

كواليس سقوط عصابات الأجانب لتجارة الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس