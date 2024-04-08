الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

غرفة الحبوب: 30% تراجعا في كافة أنواع البقوليات بعد السعر الجديد للدولار

البقوليات
البقوليات

قال محمود الوليلي عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار البقوليات شهدت تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، وأنه من المتوقع أن تتراجع الأسعار بنسبة 30% مع دخول الشحنات الجديدة خاصة أن الأسعار الجديدة بسعر الدولار الجديدة.

وأوضح عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية،  في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن الشحنات التي دخلت قبل العيد كانت بالأسعار القديمة والتي كانت قبل تحرير سعر الصرف وقبل تراجع الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار في بعض المحلات مرتفعة نتيجة إلى تلك الشحنات التي دخلت مع ارتفاع أسعار الدولار، مشيرا إلى أن حجم إنتاج مصر من الفول يغطي  20% فقط من السوق المحلي، و60% تكون مستوردة من الخارج.

30% تراجعا في أسعار البقوليات

وكشف "الوليلي" أن 10%  من الفول المحلي يتم تصديره حيث أن الفول المصري من من السلع المطلوبة بشكل كبير خارج مصري، مشيرًا إلي أن الفاصولياء أيضا تراجعت أسعارها بنسبة 30% نتيجة إلي تراجع أسعار الدولار الدولار حيث يوصل سعر الكيلو إلي 65 جنيه، مشيرًا إلى أن مصر تنتج ما يقرب عن 50 إلى 100 ألف طن من  الفاصوليا سنويا.

ومن جانبه، قال عزت عزيز عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن البقوليات في مصر شهدت تراجع ملحوظ خلال الفترة الحالية نتيجة إلى توفير الدولار بالإضافة إلى الإفراج عن عدد من البضاعة الموجودة في المواد.

 مصر تستورد نسبة كبيرة من البقوليات

وأشار إلي أن مصر تستورد نسبة كبيرة من البقوليات من الخارج، مشيرًا إلي أن مصر تستهلك نسبة كبيرة من البقوليات خاصة في فصل الشتاء، لافتًا إلي أن مصر تستورد كميات كبيرة من البقوليات علي مدار العام.

وأوضح “عزيز” في تصريحات خاصة لـ" الدستور"  أن أسعار الفول تراجع بنسبة 30% بالإضافة إلى أن أسعار الفاصوليا تراجعت أيضا بنسبة 30% واللوبيا تراجعت بنسبة 30%، وكذلك الفشار والترمس تراجعت أسعارهما 30%.
 

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