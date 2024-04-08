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مصر

شعبة الألبان باتحاد الصناعات: 15% تراجعًا فى أسعار اللبن الطازج و30% للمجفف

ألبان
ألبان

قال سعيد بدر، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الألبان شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد قرارات الحكومة بالإفراج عن البضائع الموجودة في الموانيء وتحرير سعر الصرف، حيث أدى ذلك إلى تحقيق التوازن في السوق ما أدى إلى تراجع أسعار الألبان.

وأضاف "بدر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الألبان الفرش تراجعت بنسبة 15%، بينما تراجعت أسعار اللبن المجفف بنسبة 30%، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا تراجعا في زيوت التصنيع بنسبة تصل إلى 40%، وتلك الزيوت تدخل في صناعة الجبن في مصر.

وأشار إلى أن هناك تراجعا أيضًا في القوة الشرائية لدى المواطن المصري، ما أدى إلى تراجع الأسعار بشكل كبير، مضيفًا أن هناك عددا من الشركات قامت بعمل مبادرات لخفض الأسعار لتقليل الأعباء على المواطن، حيث إن تلك القرارات أدت إلى تراجع الأسعار.

وتابع عضو غرفة الصناعات الغذائية أنه من من المحتمل أن يصل التراجع إلى 35% خلال الأيام المقبلة، حيث إن ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار كان سببًا أيضًا في توفير السلع واستقرار سعر الصرف، حيث إن معظم الخامات مستوردة من الخارج.

وأوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الألبان السائبة، بينما تستورد 70% من اللبن المجفف.

وأكد أنه تم تطوير مراكز تجميع الألبان كجزء من سياسة الدولة، بإشراف الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكن تحديات الوضع الاقتصادي تعوق عملية التطوير، وتلعب هذه المراكز دورًا مهمًا في زيادة إمدادات اللبن والحفاظ عليها، حيث توفر بنية تحتية متطورة لتخزين وتبريد الألبان بشكل صحي وآمن، ما يساعد في المحافظة على جودتها وتجنب تدهورها.

سعيد بدر عضو غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات المصرية أسعار الألبان البضاعة تحرير سعر الصرف لتوازن في السوق

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