أحمد بلبولة يوجه تحيه لصناع عمل "الحشاشين" على الالتفات للفكرة

وجّه الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دارالعلوم بجامعة القاهرة، التحية لصناع عمل مسلسل الحشاشين على اختيار هذه الفكرة.

وأضاف "بلبولة" خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "أحيي الالتفات لفكرة الحشاشين جدًا، هناك لغط دائر الآن حول مسألة الأخطار التاريخية في المسلسل وتسليط الضوء على روايات لم تصح، والمطلوب من الذي يتعامل مع التاريخ أن يتعامل مع ما تأثر به التاريخ".

وتابع: "هناك اتجاهات مختلفة في التعامل مع التاريخ، هناك اتجاه يميل إلى مسألة كتابة الموروث كتابة حرفية، ولا يضيف كثيرًا والمدرسة الكلاسيكية تنتمي إلى ذلك مثل أحمد شوقي في قمبيز في الميزان، وحافظ إبراهيم".

واستكمل: "نجد ذلك أيضًا في الإلياذة الإسلامية لأحمد محرم، ومسرحية محمد لتوفيق الحكيم، هو يلتزم بحرفية التاريخ ولا يتدخل فيه من قريب أو من بعيد".

وأشار إلى أن الاتجاه الآخر هو الكتابة بالموروث، متابعًا: "هنا أنا لدي قضية عصرية وأريد أن أحدث زخمًا كبيرًا فيها باستدعاء موضوع تاريخي يسهم في تسليط الضوء منه انعاش للذاكرة التاريخية لدى الأمة ومضاعفة الأثر في الموضوع المعاصر، يعني إسقاط على الواقع، وهناك اتجاه آخر، وهو إعادة خلق التاريخ ويتم التعامل بفكرة الوعي الجمعي".

يقدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.