الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بخطأ فادح من عواد.. نجويم يمنح مودرن فيوتشر هدف التقدم على الزمالك

الزمالك ومودرن فيوتشر
الزمالك ومودرن فيوتشر

منح الكاميروني جوناثان نجويم، لاعب فريق مودرن فيوتشر التقدم لصالح فريقه أمام الزمالك في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

جاء الهدف في الدقيقة 18 بعد ركلة ركنية نفذها نجويم بشكل رائع مباشرةً في المرمى لتخدع الحارس محمد عواد ةتسكن الشباك.

وكان الزمالك قد سيطر على المباراة من البداية، وشهدت الدقيقة الثالثة ركلة حرة مباشرة للزمالك في مكان جيد بالقرب من حدود الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء، نفذت بتمريرة قصيرة تجاه مصطفى شلبي الذي أطلق تسديدة قوية مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

محاولة هجومية أولى لمودرن فيوتشر بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق جوزيف نجويم خرجت بشكل غير متقن وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة التاسعة، رأسية ضعيفة عن طريق أحمد فتوح لاعب الزمالك من داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس محمود حمدي.

تسلل على سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك نتيجة تمركز خاطئ خلف مدافعي مودرن فيوتشر.

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