"جنش" خارج تشكيل مودرن فيوتشر أمام الزمالك فى الكونفدرالية

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية.

وشهد تشكيل مودرن فيوتشر غياب محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق، حيث يحل مكانه الحارس البديل محمود حمدي.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق

هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى، محمود رزق، محمد محمود، محمود شعبان، هشام عادل، كجالي درامي، أحمد كباكا، ايبا، محمد زعلوك.

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق الزمالك بإياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كانت مباراة الذهاب قد خسرها مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف لتتصعب مهمته في التأهل.

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