الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خشوع يبكى القلب من تراويح آخر ليلة وترية فى رمضان بمسجد عمرو بن العاص

صلاة التراويح
صلاة التراويح

حالة من الخشوع والتضرع شهدتها أرجاء مسجد عمرو بن العاص، وذلك خلال تأدية صلاة العشاء والتراويح بآخر ليلة وترية ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم، والتي شهدت زحاما وتكدسا كبيرين من قبل المصلين، الذين توافدوا على المسجد لقضاء تلك الليلة العظيمة.

ويحيي الشيخ صلاح الجمل آخر ليلة وترية بمسجد عمرو بن العاص، ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم، وسط أجواء روحانية وتوافد العديد من المصلين.

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موعد صلاة التراويح في اليوم 28 رمضان 2024

ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان 

حرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، أو الإخلال بالنظام داخل المسجد، كما قام رجال الأمن بتنظيم حركة المرور خارج المسجد؛ منعًا لحدوث ازدحام مروري.

ونظم فاعلو الخير سحورًا للصائمين عقب الانتهاء من صلاة التهجد مباشرة، وسط حضور عدد كبير من المصلين والمعتكفين والقائمين على المسجد، وذلك فى إطار حرصهم على إخراج الصدقات كما ينبغى أن تكون مرضاة لله، وسعيًا للفوز بالحسنات والثواب من الله، سبحانه وتعالى، فى تلك الأيام المباركة، في أجواء إيمانية تملأها الخشوع والبهجة والسرور والسعادة.

وتُعدّ صلاة التهجد من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه بالصلاة والدعاء والاستغفار، وينتظر المسلمون العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لأداء صلاة التهجد ونشر الشعائر الدينية.

شعائر صلاة التراويح 

وامتد مشهد الصلاة إلى الباحات والممرات وصولًا إلى الطريق الخارجي المحيط بالمسجد، وسط انتشار أمني مكثف لرجال الشرطة بمحيط بوابات المسجد، لتنظيم دخول المصلين، نتيجة الارتفاع الملحوظ في أعداد المصلين.

ويعد ذلك أكبر تجمع للمصلين منذ بداية شهر رمضان الكريم، وذلك لأن المواطنين عادة ما يرجحون ليلة السابع والثامن والتاسع والعشرين بأنها ليلة القدر، حيث وردت عدة روايات تدل على ذلك، ومنها ما ورد عن أُبي بن كعب، رضي الله عنه، عندما سُئل عن ليلة القدر، فقال: "والله إني لأعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقيامها، هي ليلة سبع وعشرين".

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