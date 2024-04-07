الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمسية دينية عقب انتهاء صلاتى العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص "فيديو"

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص

حرص مجموعة من المنشيدين بالإذاعة والتلفزيون، على إقامة أمسية مدائح نبوية عقب انتهاء صلاتي العشاء والتراويح في ليلة الثامن والعشرون من شهر رمضان الكريم، بمسجد عمرو بن العاص، وذلك وسط تفاعل كبير من المصلين والمتواجدين بالمسجد.

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"علمني رمضان".. خاطرة التراويح بمسجد عمرو بن العاص (فيديو)

وشهد مسجد عمرو بن العاص توافد مئات من المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح، في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، راجين من الله العفو والعافية، وسط زحام واستمرار التوافد من المصلين والذين حاوطتهم الأجواء الروحانية في تلك الليالي المباركة.

https://fb.watch/rhqFqtufpX/

 

شعائر صلاة التراويح 

وامتد مشهد الصلاة إلى الباحات والممرات وصولًا إلى الطريق الخارجي المحيط بالمسجد، وسط انتشار أمني مكثف لرجال الشرطة بمحيط بوابات المسجد، لتنظيم دخول المصلين، نتيجة الارتفاع الملحوظ في أعداد المصلين.

ويعد ذلك أكبر تجمع للمصلين منذ بداية شهر رمضان الكريم، وذلك لأن المواطنين عادة ما يرجحون ليلة السابع والعشرون بأنها ليلة القدر، حيث وردت عدة روايات تدل على ذلك، ومنها ما ورد عن  أُبي بن كعب، رضي الله عنه، عندما سُئل عن ليلة القدر، فقال: "والله إني لأعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقيامها، هي ليلة سبع وعشرين".

وأحيا شعائر صلاة التراويح الشيخ محمد الجزار، الذي أطال الدعاء، خاصة أن المصلين دائمًا ما يركزون جهودهم على ليلة السابع والعشرين من رمضان اعتقادًا منهم بأنها ليلة القدر، فتمتلئ المساجد بالمصلين في هذه الليلة الوترية وتعج بالمصلين.

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص 

وسيطر الخشوع على المصلين خلال أداء صلاة التراويح في ليلة الـ٢٧ من شهر رمضان المبارك، وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، أو الإخلال بالنظام داخل المسجد.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان لفضائله العظيمة الكبيرة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه بالصلاة والدعاء والاستغفار.

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص أمسية مدائح صلاتي العشاء والتراويح ليلة الثامن والعشرون من شهر رمضان شهر رمضان مسجد عمرو بن العاص

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