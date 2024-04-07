ارتقاء عدد من الشهداء بعد استهداف الاحتلال لمناطق مختلفة في النصيرات ورفح

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، بعد استهداف الاحتلال لمناطق مختلفة في مخيم النصيرات وفي رفح بقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي منشأة تجارية تؤوي نازحين في أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وفي رفح جنوب قطاع غزة، استشهد شاب على الأقل وأصيب عدد آخر، بعد قصف الطيران الإسرائيلي الحربي مواطنين في بلدة النصر شمالي رفح.

وتم انتشال جثامين 6 شهداء من تحت أنقاض منزل قصفه الاحتلال فجر اليوم شرق حي الشجاعية بمدينة غزة ولازال هناك عدد آخر تحت الأنقاض.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 33175

وكانت مصادر طبية قد أعلنت اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33175، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى نحو 75886، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وأكدت أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر أدت إلى استشهاد 38 مواطنا، واصابة 71 في القطاع خلال 24 ساعة.