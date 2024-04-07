من الابتلاء إلى فرج السماء.. علا الشافعي تروي قصة نجاتها لـ"كلم ربنا"

شاركت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، تجربتها الشخصية مع الشدائد وكيف كان الدعاء سبيلها للنجاة.

وبصوت يملؤه الأمل، تحدثت الشافعي خلال حوارها في برنامج "كلم ربنا" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الخطيب على إذاعة "9090"،عن لحظة تحول دراماتيكية في حياتها، حيث وجدت نفسها محرومة فجأة من مصدر دخلها الرئيسي، مما ألقى بظلاله على استقرارها الأسري والمالي.

وأضافت: "كانت الأبواب تغلق واحدة تلو الأخرى، وبقيت أنظر إلى السقف طوال الليل، أفكر في مستقبل ابنتي وكيف سأواجه الأقساط والمصاريف الشهرية"، وفي خضم الظلم الذي واجهته، لجأت إلى الصلاة، حيث وجدت السلوان والقوة في الدموع والدعاء، مؤكدة على إيمانها بأن الله سيعيد لها حقها.

واستكملت الشافعي، متحدثة عن تأثير الأزمة على ابنتها حنين، التي وصفتها بأنها الشخص الأهم في حياتها، وكيف أن الوضع الاقتصادي المتدهور أثر على نفسيتها وأحدث شعورًا بالذنب لدى الشافعي، ولكن، بعد عامين من الصبر والدعاء، جاءت المكالمة التي غيرت كل شيء، حيث وجدت أخيرًا من يستمع إليها ويقدر معاناتها، مما أدى إلى فتح أبواب جديدة واستعادة حقها المسلوب.