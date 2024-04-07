الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

برنامج "حياة كريمة" يدعم سيدة عجوز تعمل لأجل أولادها الخمسة

جريدة الدستور

استوقف برنامج "حياة كريمة"، المذاع على قناة دي إم سي، ويقدمه أيمن مصطفى، سيدة عجوز، تعمل من أجل أولادها الخمسة، بعد أن رحل عنها زوجها ووالد أبنائها منذ 20 عاما.

وأجرى معها أيمن مصطفى، وسألها عن موعد راحتها من تلك المشقة التي تلقاها في الشوارع، فبكت وقالت: "هشتغل لحد ما ربنا يتولانا ونفسي ربنا يقوينا ويبعد عننا المرض ويرضى عني برضاه".

ومنحها أيمن مصطفى مقدم البرنامج 500 جنيه، على أساس عربون لطلب "محشي" تعده هي، وطلب منها الانتظار حتى يأتي أحد إليها، لتدخل إليها سيدة تابعة لفريق البرنامج، التي ادعت احتياجها لمبلغ 500 جنيها حتى لا تطرد من شقتها، لتقوم السيدة العجوز بمنحها العربون التي حصلت عليه من مقدم البرنامج.

وأضافت في حوار مع السيدة التي تتبع فريق البرنامج: "مستورين وبنعرف نشتغل وبقالي 20 سنة بتاجر في الدقيق وبعدين بعمل محشي أبيعه للناس وجوزي توفى وملوش معاش ولا أي حاجة".

وعاد أيمن مصطفى، للسيدة العجوز ليهديها ميدالية حياة كريمة إضافة إلى مبلغ مالي لإيجار محل ودفع إيجار سنتين وشراء بضاعة لها بدلا من التجول في الشوارع، وشراء بضاعة لها، لتفاجئ الجميع برد فعلها الذي جاء ممزوجا بالفرحة والبكاء، مرددة: "ربنا يديكم من وسع والحمد لله يا رب وعمره ما كسفني وربنا عنده خير كتير أوي الحمدلله يارب".
 

حياة كريمه برنامج حياة كريمة سيدة عجوز أيمن مصطفى برامج المتحدة

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