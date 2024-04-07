أدعية ليلة 29 رمضان 2024 "الليلة الوترية الأخيرة"

أدعية ليلة 29 رمضان 2024 وهي الليلة الوترية الأخيرة في الشهر المبارك لهذا العام وهي من الليالي التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنامها وتحري ليلة القدر فيها لذا فإن الدعاء والعمل الصالح في هذه الليالي عظيم وأجره كبير لاسيما وأن صادفت ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وإليكم باقة من أدعية ليلة 29 رمضان 2024 عسى أن يستجيب الله للداعين ويفرج فيها كرب المكروبين.

أدعية ليلة 29 رمضان 2024

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

- اللهم اعفو عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور أنفسنا سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا.

- اللهم أرزقنا النجاح والفلاح ووسع لنا أرزاقنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا تعذبنا بالنار طرفة عين أو أقل من ذلك.

- رب أجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب أغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

- اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك.

- اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وتقبل منا العمل الصالح خالصًا لوجهك الكريم اللهم آمين.

- اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبًا إلا غفرته.

- اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة مريضًا إلا وشفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا مبتلًا إلا ويسرت أمره وأفرجت كربه، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا ويسرتها يا أكرم الأكرمين.

أذكار ليلة 29 رمضان 2024

- سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

- الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، والحمد لله على فضلك وكرمك وجودك.

- اللهم يا مالك الملك والملكوت يا ذا العزة والجبروت سبحانك أنت الحي الذي لا يموت، قلوبنا بين يديك فاخرنا فيما يرضيك عنا.

- اللهم اجعلني في هذا الشهر من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.

- اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان ويصومه إيمانًا واحتسابًا.

- اللهم هب لي في رمضان اليسر والعافية، إنك على كل شيء قدير، وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم اجعلني في رمضان من المستغفرين التائبين.

- اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

- اللهم اجعل لي نصيبًا من رحمتك وعفوك.