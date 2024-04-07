"مملكة الدراويش" يعرض تقريرًا عن مسجد عبدالرحيم القنائى الأشهر فى الصعيد

عرض برنامج "مملكة الدراويش"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قنوات المتحدة في شهر رمضان، تقريرًا عن مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، أحد أشهر مساجد مدينة قنا جنوب مصر.

ويوضح التقرير أن الشيخ عبدالرحيم ولد في المغرب واستقر بمدينة قنا ولقب بالقنائي نسبة إلى المدينة، بعد أن عينه العزيز بالله بن صلاح الدين الأيوبي شيخًا للمدينة، حيث إنه يعد أحد أكابر فقهاء الصوفية في عصره.

ويتابع التقرير: "كانت للشيخ زاوية صغيرة يدرس فيها ويلتقي فيها طلابه وفي عهد الملك فاروق عام 1948 أمر بإزالة المبنى القديم وبنى مسجد القنائي الموجود الآن".