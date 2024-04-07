أحمد نعينع: الرئيس السادات كان متصوفًا وزائرًا للأولياء

كشف الدكتور الشيخ أحمد نعينع، قارئ القرآن الكريم، عن علاقته بالرئيس أنور السادات، قائلًا: "الرئيس السادات كان رجلًا طيبًا، وكان يصلي الفرائض كلها، ورحيمًا بمن حوله وحتى مع من يعمل معه، ولم يؤذ أحدًا".

وأضاف الشيخ نعينع، خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس السادات كان يحب جدًا ومولع بأداء الشيخ مصطفى إسماعيل في قراءة القرآن، وتابع: "قرأت عدة مرات أمامه، وكان يقول إنني أشبه الشيخ مصطفى إسماعيل، وكان في العشر الأواخر من رمضان يعتكف في وادي الراحة في سيناء".

وتابع: "كنت أقرأ القرآن أمام الرئيس السادات في الوادي المقدس، وكان يطلب آيات معينة أقرأها أمامه في الوادي المقدس أثناء اعتكافنا، وكان يقرأ القرآن دائمًا، وكل ذلك أخلاق التصوف".

وأكمل: "الرئيس السادات كان يزور ضريح سيدي أحمد البدوي، ويقف في الضريح ويقرأ الفاتحة ويدعو الله، ولو ذهب إلى الإسكندرية كان يزور سيدي المرسي أبو العباس، وكان دائم الزيارة للأولياء".