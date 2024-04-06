الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسين حمودة لـ"الشاهد": كتاب برنارد لويس يرى الحشاشين الفرقة الأكثر دموية فى التاريخ

حسين حمودة
حسين حمودة

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب بجامعة القاهرة، إن كتاب برنارد لويس يرى الحشاشين الفرقة الأكثر دموية في التاريخ.

وأضاف "حمودة" خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الكتاب كله لا يراهم حركة ثورية ولكن يراهم أنهم فرقة من أكبر الفرق دموية في التاريخ كله، وعندما ينتهون علي يد المغول سيكون هناك فرقة ثانية مرتبطة بنظام الملك ولكن الكتاب قائم علي جهد بحثي في تصوري مهم".

وتابع: "الكتابات عن فرقة الحشاشين سواء في بعض الدراسات السابقة أو رسائل المستشرقين التي كان يتم تبادلها كان يري جوانب متعددة، والتصورات التي كان يبنيها علي مجموعة من المعلومات كان يتقسي فيها تاريخ الانقسام للشيعة وارتباك حسن الصباح في تجربته الطويلة وتحوله في سن الـ17 إلى الفرقة الاسماعيلية بعد التصورات الخاصة بالاثني عشرية وتجربته الخاصة في مصر وطردها من مصر علي يد بدر الدين الجمالي".

تفاصيل برنامج الإخوان – الحشاشين

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

“الشاهد” حسين حمودة محمد الباز اكسترا نيوز

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