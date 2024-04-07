محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد مانشستر يونايتد

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد بعد قليل في إطار قمة الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

ويقود نجمنا المصري محمد صلاح هجوم الريدز في لقاء اليوم، بينما يبدأ واتارا إندو في وسط الملعب، كما يشارك كوانساه في الدفاع بدلًا من كوناتي ويبدأ أندي روبرتسون أساسيًا.

تشكيل ليفربول.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد اليونايتد

حراسة المرمى: كيلهير

خط الدفاع: برادلي، كوانساه، فان دايك، روبرستون

خط الوسط: سوبوسلاي، إندو، ماك أليستر

خط الهجوم: لويز، نونيز، صلاح

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط، وخلف أرسنال المتصدر برصيد 71 نقطة.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي قد جمعت بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، والتي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، قد انتهت بالتعادل السلبي.