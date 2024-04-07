"الأعلى لتنظيم الإعلام" يهنئ القيادات الصحفية الجديدة

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القيادات الصحفية الجديدة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في إعلاء شأن رسالة الإعلام المصري، ودعم الجهود التي تبذلها الدولة في كافة المجالات.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلها الزملاء السابقين من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير المؤسسات القومية، مؤكدًا أهمية استمرار عطائهم ومساهمتهم في خدمة مؤسساتهم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وبحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ووليد عبدالعزيز وسامح عبدالله وأسامة أبو باشا والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

وكان عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، قد أعلن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدًا أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية.

وشدد على أن التغيرات جاءت ضخًا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة القادمة.

وتوجه "الشوربجي" بخالص التهنئة للجميع، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، ومؤكدًا دعم الهيئة المتواصل لهم، كما توجه بالشكر للقيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسئولية.