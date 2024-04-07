الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الأعلى لتنظيم الإعلام" يهنئ القيادات الصحفية الجديدة

عبدالصادق الشوربجي
عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القيادات الصحفية الجديدة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في إعلاء شأن رسالة الإعلام المصري، ودعم الجهود التي تبذلها الدولة في كافة المجالات.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلها الزملاء السابقين من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير المؤسسات القومية، مؤكدًا أهمية استمرار عطائهم ومساهمتهم في خدمة مؤسساتهم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وبحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ووليد عبدالعزيز وسامح عبدالله وأسامة أبو باشا والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

وكان عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، قد أعلن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدًا أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية. 

وشدد على أن التغيرات جاءت ضخًا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة القادمة.

وتوجه "الشوربجي" بخالص التهنئة للجميع، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، ومؤكدًا دعم الهيئة المتواصل لهم، كما توجه بالشكر للقيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسئولية.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القيادات الصحفية رسالة الإعلام الاعلام رؤساء مجالس الإدارة رؤساء تحرير المؤسسات

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

اعترافات مدير بوزارة الزراعة فى اتهامه بالرشوة: كنت واخدهم سلف

نتنياهو: الثمن الذى دفعناه فى الحرب على غزة كان مؤلمًا

سعر الدولار اليوم الاحد 7-4-2024 خلال منتصف التعاملات

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات وفقا لبيان هيئة المساحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل