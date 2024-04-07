الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الحكومة تنفى استيراد شحنات تقاوٍ فاسدة: "جميعها سليمة وآمنة"

تقاوى
تقاوى

كشف مجلس الوزراء عن حقيقة ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن استيراد مصر شحنات تقاو فاسدة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد مصر شحنات تقاو فاسدة.

كما أوضحت أن جميع التقاوي المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري.

رفض الشحنة بالكامل حال رصد أى عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات 

كما يتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً الموطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

الحكومة تنفى استيراد مصر شحنات تقاو فاسدة 
txt

عاجل| تخفيضات تصل إلى 40% على السلع الغذائية وكحك العيد فى منافذ وزارة الزراعة

txt

وزارة الزراعة تتابع مع "الإنتاج الحربي" تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

استيراد مصر شحنات تقاوي شحنات تقاوي تقاوي فاسدة تحليلها بالمعامل المختصة الحجر الزراعي

مواد متعلقة

عاجل| تخفيضات تصل إلى 40% على السلع الغذائية وكحك العيد فى منافذ وزارة الزراعة

وزارة الزراعة تتابع مع "الإنتاج الحربي" تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

صدمة للأهلاوية بسبب مدة غياب حسين الشحات عن الملاعب (خاص)

عاجل| مصدر داخل الزمالك يكشف مصير عودة أشرف بن شرقى بالموسم المقبل

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

أحمد أيوب رئيسًا لتحرير الجمهورية فى إطار تغييرات واسعة بدار التحرير

إحالة المتهم بدهس تسنيم بسطاوى بالتجمع لمحاكمة عاجلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

غليان إسرائيلى لعقد "صفقة المحتجزين".. هل يستجيب "بيبى المأزوم"؟