الحكومة تنفى استيراد شحنات تقاوٍ فاسدة: "جميعها سليمة وآمنة"

كشف مجلس الوزراء عن حقيقة ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن استيراد مصر شحنات تقاو فاسدة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد مصر شحنات تقاو فاسدة.

كما أوضحت أن جميع التقاوي المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري.

رفض الشحنة بالكامل حال رصد أى عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات

كما يتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً الموطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.