الأحد 07 أبريل 2024
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مصر

الخشت يصدر قرارات بتعيين 3 مديرين ونائب مدير لمراكز بكليتى الطب البيطرى والعلوم

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتعيين 4 قيادات جامعية جديدة، شملت تعيين 3 مديرين ونائب مدير مركز بكليتي الطب البيطري والعلوم، و149 طبيبًا مقيمًا للعمل بمستشفيات الجامعة.

ووجّه الدكتور محمد الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق للمساهمة في استمرار تقدم جامعة القاهرة، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات العالمية المرموقة، محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية في هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الجيل الحالي، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 كجامعة من الجيل الرابع واستراتيجية وزارة التعليم العالي.

وتضمنت القرارات تعيين الدكتور شريف حامد إبراهيم المسلمي مديرًا لمركز التحاليل والدراسات التطبيقية البيطرية بكلية الطب البيطري، وتعيين الدكتورة رشا محمد النشار مديرًا لمركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بكلية العلوم، وتعيين الدكتور محسن أبوالعلا سيد حمادة مديرًا لمركز خدمة البيئة بكلية العلوم، وتعيين الدكتور أحمد عبدالعزيز بيومي نائبًا لمدير مركز خدمة البيئة بكلية العلوم.

كما تضمنت القرارات تعيين 149 طبيبًا مقيمًا للعمل بمستشفيات جامعة القاهرة.

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وكان قد أصدر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتكليف 61 معيدًا بكليات طب قصر العيني والصيدلة والآداب والمعهد القومي للأورام، والمستوفين كافة شروط وقواعد التكليف، إلى جانب تعيين 21 طبيبًا بالمعهد القومي للأورام في التخصصات المختلفة.

وتضمنت القرارات تكليف طبيبين من قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني للعام الجامعي 2021/ 2022 والحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة دور نوفمبر 2015 للعمل بوظيفة معيد، وتكليف اثنين من أوائل خريجي كلية العلوم دور مايو 2021 للعمل بوظائف معيدين بقسم بيولوجيا الأورام بالمعهد القومي للأورام للعام الجامعي 2020/ 2021، وتكليف 19 من أوائل خريجي كلية الصيدلة دور مايو 2022 بنظام الساعات المعتمدة "الصيدلة الإكلينيكية" بوظائف معيدين بالأقسام المختلفة بالكلية، وتكليف 38 من أوائل خريجي كلية الآداب دور مايو 2021 بوظائف معيدين بعدد من أقسام الكلية.

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