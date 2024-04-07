الأحد 07 أبريل 2024
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مصر

تعرف على الوصايا الزراعية الـ10 ‎في الأيام الأخيرة من برمهات

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قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن الموسم الحالي مختلف نوعًا ما عن المواسم السابقة من حيث شكل المناخ بصفة عامة، فرغم برودة الليل فما زال النهار دافئًا إلى حار في بعض الأحيان والفرق بين حرارة النهار والليل كبيرة مع وجود موجات دافئة يليها عودة للبرودة مرة أخرى ثم أيام حارة مفاجئة.

‎وأضاف فهيم، في بيانٍ له أن هذا الطقس سيؤدي إلى اختلافات كبيرة في طبيعة النمو في كثير من التراكيب المحصولية لذلك يجب التعامل مع هذه التراكيب بشكل مختلف ومبتكر.

‎وصايا "الزراعة"

وانتهازًا لاستقرار الجو خلال ما تبقى من برمهات فيمكن إنجاز ما يلي:

‎1- القمح وصل إلى مرحلة النضج لمعظم المناطق ولا يحتاج إلى معاملات وينصح بعدم تأخير الحصاد "على اعتبار أن الموسم هذا العام مبكر بحوالي أسبوع " أما الزراعات المتأخرة فيراعي أن يكون موعد الريات الأخيرة بعيدًا عن فترات حدوث نشاط للرياح.

‎2- البطاطس الصيفي المبكرة في نهاية عمرها أو في طريقها للحصاد، أما الزراعة المتأخرة فهي بحاجة لحمايتها من الندوة المتأخرة وتكثيف إضافة مركبات البوتاسيوم.

‎3- الزيتون في أهم مراحل التزهير والتحضير للعقد مع توقع زيادة الأزهار المذكرة وما زالت موجات النمو الخضري لم تتوقف منذ دورة نمو الخريف لذلك يفضل عدم زيادة التسميد الازوتي بأى حال من الأحوال، والتعامل بمركبات الكالسيوم /بورون أو البورون / الموليبدنيوم قبل تفتح الأزهار  مع اقتصار مصدر الأزوت على نترات الكالسيوم أو سلفات النشادر.

‎4- المانجو الآن في أكثر فترات الموسم حساسية لأي تغير في المناخ ويجب المتابعة الدقيقة للأشجار من حيث ظهور أى أعراض للبياض الدقيقي على الشماريخ أو لفحة الأزهار.. مع اعتبار ان استقرار سريان العصارة هو الشغل الشاغل لأنه سيأمن إمداد الأشجار بمركبات تكوين هرمونات الإخصاب والعقد لذلك فإن حامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم أساسيان في برنامج التسميد هذه الفترة.

‎5- العنب سيحدث عدم انتظام للتحجيم في الأصناف المبكرة ويجب مراعاة ذلك بعدم زيادة الرش بمنظمات النمو مع مراعاة الاهتمام بمركبات البوتاسيوم فوسفيت بالتبادل مع الكالسيوم فوسفيت.

‎6- إجراء الرشات الوقائية للطماطم والكنتالوب والبطيخ ضد الندوة المبكرة وتبقعات الأوراق والانثراكنوز ولفحة الساق الصمغية.

‎7- الظهور المتأخر  لبعض الأمراض الهامة مثل الندوة المتأخرة في البطاطس واللطعة الأرجوانية في البصل والعفن الرمادي في الفراولة والبياض الدقيقي على المانجو.

‎8 - الزراعات تحت الانفاق البلاستيكية " الطماطم – الباذنجان – الكنتالوب – البطيخ " والتى تم كشف البلاستيك عنها سيبدأ النمو الخضري في الزيادة على حساب التزهير والعقد والتحجيم وزيادة معدلات التنفيل ويكون الري لمدد قصيرة يعني من 30 – 45 دقيقة "بالتنقيط" وعدم زيادة المياه تحت اى بند حتي لا يحدث أعفان جذور ويقتصر التسميد على "عالي فسفور بالتبادل مع نترات الكالسيوم".

‎9- الزراعات النوعية التى تروى مرة أو اتنين طوال الموسم مثل الكمون واليانسون والكراوية والكسبرة والحمص معظمها في مرحلة ما بعد العقد وهي تحتاج إلى اضافة مركبات البوتاسيوم لزيادة المادة الجافة بالحبوب.

‎10- استعجال الأجيال الأولى من الحشرات مثل  التوتا ابسلوتا على الطماطم والبطاطس – دودة براعم الزيتون – دودة عناقيد العنب - حشرة منّ الخوخ الأخضر على البطاطس الصيفية المتأخرة "وعلاقتها بفيرس التفاف الأوراق" والمن على الفاصوليا وغيرها بالإضافة إلى زيادة عدد أجيال التربس والعنكبوت الأحمر وخاصة على الفراولة والباذنجان والفلفل والتربس على البصل.

محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة الموسم الحالي المناخ زال النهار النهار والليل

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