"الزراعة" تصدر العدد السادس عشر من مجلتها الشهرية «MALR»

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد السادس عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر أبريل 2024، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، تحت شعار "كلمة من قلب الديوان"، حيث سلط هذا العدد الضوء على جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية في سيناء، وذلك من خلال ملف خاص بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء.

وألقى العدد الضوء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخفض أسعار السلع، واتفاق الدكتور مصطفى مدبولي مع التجار والمصنعين، بالإعلان عن خفض السلع بنسبة 30% بعد عيد الفطر المبارك، كما استعرض أيضا جهود وزارة الزراعة، وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في هذا الصدد من خلال معرض "خير مزارعنا لأهالينا".

التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي للماشية

وأيضا شمل العدد الجديد مجموعة من الملفات المهمة على رأسها التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي للماشية، والخريطة الصنفية لمحصول القطن في الموسم الجديد، فضلا عن أهم التوصيات الفنية للمزارعين خلال شهر أبريل.

كما تضمن العدد الجديد على حوار مع الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، حيث يلقيان الضوء على مسيرة إنتاج التقاوي والرقابة على صناعتها.

جدير بالذكر أن العدد متاح للتحميل والتصفح الإلكتروني عبر الرابط التالي:

فى سياق متصل ونفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتحت إشراف د إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية، تقوم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية بأكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات.