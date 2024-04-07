عاجل.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو ويطالبون بانتخابات فورية

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء أمس السبت، ضد حكومة بنيامين نتنياهو في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى؛ حيث طالبوا بإجراء انتخابات بشكل فوري، والتوصل إلى صفقة يتحرر بموجبها الأسرى المختطفون من قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوردت القناة السابعة الإسرائيلية أن عدد المتظاهرين في تل أبيب قدر بأكثر من 100 ألف، ونُظمت المظاهرة المركزية المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في مفرق "عزرائيلي" وليس في شارع "كابلان" كما تجرى العادة مساء كل سبت.

ودعا منظمو الاحتجاجات لتحديد موعد متفق عليه لإجراءات انتخابات إلى جانب المطالبة بإعادة المختطفين، مشيرين إلى أن إسرائيل تواجه عقبتين من أجل إعادة تأهيلها، وهما؛ بقاء الحكومة الحالية والمصير الشخصي لمن يترأسها (بنيامين نتنياهو).

وأصيب 3 مُتظاهرين بجروح جراء تعرضهم للدهس، فيما أصيبت شرطية بجروح في وجهها جراء تعرضها لاعتداء من قبل أحد المتظاهرين.

ونظمت مظاهرة أخرى لعائلات وأقارب الأسرى خارج مقر وزارة الدفاع (الكرياه) في تل أبيب.

ودعت عائلات الأسرى "كابينيت الحرب" بعدم العودة من المفاوضات من دون صفقة.

وفي قيسارية، حيث منزل نتنياهو، تظاهر نحو ألفي شخص فيما اعتقل 3 متظاهرين، كما تظاهر الآلاف في مدينة حيفا وأغلقوا مفرق "حوريف".

وشارك زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بمظاهرة في كفار سابا، وقال خلالها "نتنياهو اعتذر عما يحدث لنا في العالم... نحن نفقد أصدقاءنا في العالم وهذا هو أكبر فشل سياسي في تاريخنا".