الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم الحلقة 27.. مصطفى شعبان يسيطر على سوق السمك

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

سيطر مصطفى شعبان الذي يجسد دور المعلم خلال الحلقة 27 من مسلسل المعلم، على سوق ميناء الأتكة للسمك، أمام المعلمين شداد والجنتل الذي يجسده دوره الفنان أحمد بدير، وهم كبار سوق السمك خلال الحلقات السابقة.

 

احداث مسلسل المعلم الحلقة 27

جاء ذلك خلال الحلقة 27 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مصطفى شعبان يروى كواليس حريق ديكور مسلسله المعلم

 

 

وخلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 27 استدعى شعبان المعلم غريب، كبير تجار سوق السمك في محافظة السويس، ومعه جماعة المعلمين والتجار، وقال لهم: "كل وصلات الأمانة اللي أنتوا مضيتوا عليها معايا، مش عايز أي سمك تخرج من البحر إلا بإذني".

وأضاف ضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 27: "من بكرة المراكب بتاعتي هتكون عندك في البحر، وكلها تتملي بالسمك، ومفيش سمكاية واحدة تروح لأي تاجر إلا بإذني وأمري، أنا اللي هحتكر السوق الفترة الجاية، وزي ما كان شداد والجنتل ممشينها أنا همشيها زيهم".

واستدعى دونجل وقال له: "من بكرة ترجع تشرف على كل المراكب في البحر، لو سمكاية طلعت لحد غيري هعزم السمك على جتتك، لازم شداد وفوز ميعرفوش يوردوا ويجيلهم غرامة ونحجز على محلاتهم زي ما عملوا مع بشر".

مسلسل المعلم ملخص الحلقة 26: المعلم بشر يعترف بسر خطير لوالده

قصة مسلسل المعلم

وتتصاعد الأحداث تدريجيا في  مسلسل المعلم داخل شادر سوق السمك الذي يجسد الصراع بين تجار السمك خلال ثلاثين حلقة طوال شهر رمضان، إذ يحاول النجم مصطفى شعبان الانتقام لوالده بعدما تم حبسه وسرقة أمواله في السنوات الماضية، ويخوض صراعات مع تجار السمك من أجل ذلك على رأسهم شداد هو أكبر تاجر بالشادر.

مسلسل المعلم الحلقة 26.. الجنتل يتنازل عن محلات السمك لـ مصطفى شعبان

مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي. 

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