الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة لبحث سبل التعاون

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة، حيث ناقش الجانبين  سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

خلال اللقاء؛ رحب الدكتور قنصوة، بضيف الجامعة، مؤكدًا حرص جامعة الإسكندرية على توطيد التعاون مع الجامعة البريطانية فى المجالات العلمية، والأكاديمية المختلفة، خاصة في مجال المشروعات البحثية وبرامج الدراسات العليا في التخصصات ذات الإهتمام المشترك لافتًا النظر إلى اتفاقيات التعاون والدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة بين جامعة الإسكندرية والعديد من الجامعات البريطانية وكذلك بين الجامعة البريطانية بمصر والجامعات البريطانية.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور لطفي، حرص الجامعة البريطانية على التعاون مع جامعة الإسكندرية ذات  المستوى العلمي والأكاديمى المتميز، وتعزيز التعاون المشترك  فى مجال البرامج العلمية والمشروعات البحثية المشتركة فى مختلف التخصصات الأكاديمية.

 

 

وكان قد استقبل رئيس جامعة الإسكندرية، في مارس الماضي، وفد هيئة الفولبرايت برئاسة الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي للهيئة، وذلك لبحث وتعزيز سُبل التعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين، والتعريف بمنح الفولبرايت للأبحاث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، والمساهمة في تعزيز وتنمية مهارات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية.

 

و أكد الدكتور قنصوه حرص الجامعة على العلاقات الوطيدة التي تربط بين جامعة الإسكندرية وهيئة الفولبرايت بمصر، موضحًا أن الجامعة تسعى دائما للتعاون مع الهيئة لتعريف الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالمنح التي تقدمها الهيئة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تعاون من خلال الهيئة مع الجامعات الأمريكية التي لديها درجات علمية مزودجة مع جامعة الإسكندرية للدراسة أو تعاون في الأبحاث لمدة فصل أو فصلين دراسيين.

 

وأشار إلى أنه تم أيضا مناقشة آليات التعاون فى المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة وتشمل المجالات الطبية والهندسية والفنون والعمارة والتمريض وتكنولوجيا المعلومات والإنسانيات والحقوق والأعمال من خلال إستقدام خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب والتدريس ونقل الخبرات.    

جامعة الإسكندرية رئيس الجامعة البريطانية تعزيز التعاون العلمى المجالات العلمية والأكاديمية المشروعات البحثية

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