حزب المؤتمر: بناء الإنسان على رأس أولويات الرئيس السيسى

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن حفل إفطار الأسرة المصرية يعتبر مناسبة تقليدية مميزة تجمع العديد من كبار الشخصيات والمسؤولين والإعلاميين، في إطار تعزيز التواصل المجتمعي والتلاحم الوطني، وتأكيد التزام الرئاسة بدعم وخدمة المجتمع المصري.



وأضاف غنيم، أن هناك العديد من المكاسب التى نتجت عن حفل إفطار الأسرة المصرية خلال السنوات الأخيرة الحوار الوطنى، ودوره فى لم شمل وتعزيز الحياة السياسية والحزبية، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسى حينها" الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، ودعى كافة الأطراف الوطنية إلى حوار وطني في حفل إفطار الأسرة المصرية عام 2022.



وأشار السعيد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال حفل الإفطار أهمية بناء الإنسان، وهذا يؤكد أن الدولة عازمة على بناء الإنسان، وأن بناء الإنسان يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال ثلاثة مبادئ أساسية يأتي على رأسها بناء الإنسان، بهدف التغيير في أوضاع المعيشة والحياة لتعزيز دوره المواطن يقوم بواجباته السياسية، والاجتماعية والاقتصادية وذلك في ظل التطلع للتغيير في الأفكار والسلوكيات ونظم الادارة، وسبل الحياة.

النائب إبراهيم الديب: حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد انحياز الرئيس السيسى للشارع



قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن حفل إفطار الأسرة المصرية من المناسبات التى رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تؤكد انحيازه للشارع، وأنه يضع المواطن نصب عينيه، خاصة وأن هذه المناسبة تشهد إعلان الرئيس عن حزمة من القرارات والتوجيهات التى تصب فى صالح المواطن.



وأوضح الديب، أن حفل الإفطار يحظى باهتمام كبير، خاصة وانه الحفل يحضره لفيف من وزراء الحكومة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة، وشهد الأعوام الماضية الإعلان عن عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية التى كان ولا تزال لها العديد من الإيجابيات سواء على الصعيد الفردى للأشخاص من خلال المبادرات والتوجيهات المباشرة للسلطة التنفيذية أو القرارات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار ودعم موارد الدولة.



وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى رمضان 2022، إجراء حوار وطني مع كل القوى السياسية دون تميز أو استثناء، موجها برفع نتائجه إليه شخصيًا، متعهدا بحضور مراحله النهائية، تكليف الحكومة بإعلان خطة لخفض الدين العام، تكليف الحكومة بطرح رؤى متكاملة للنهوض بالبورصة، توجيه بمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بـ10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 أعوام، وإطلاق مبادرة لتوطين الصناعات الوطنية.



وتابع الديب،:" ولعل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، تعد من أبرز مكاسب الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة".