السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 3 لسائق وعاطل بتهمة سرقة هاتف طاعن في السن

آرشيفية
آرشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة سائق وعاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة رجل طاعن في السن أمام جامعة القاهرة في القضية رقم 20180 لسنة 2023 جنايات الجيزة.

 

كانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين، لمحكمة الجنايات وكشف أمر الإحالة  قيام المتهمين بسرقة المنقول (هاتف جوال المبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه  وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه).

 

أضاف أمر الإحالة، قيام المتهم الثاني بجذب الهاتف الجوال خاصة المجني عليه عنوه حال استقلالهما الدراجة البخاريه قيادته وبمقاومة المجني عليه لهما وتشبسه للحيلولة، فسقط أرضا وحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق  حال تواجد المتهم الأول للشد من أزره فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المنقول المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات الجيزة سائق وعاطل طاعن في السن المتهمين

مواد متعلقة

تفاصيل سرقة 2 مليون جنيه من سيارة في القاهرة

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمدينة نصر

عاطل وراء سرقة محتويات مدرسة في بورسعيد

القبض على خادمة سرقت مجوهرات طبيبة في بورسعيد

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27.. ياسين يعنف سعيد بسبب خطف ابن عجوزة

تامر أمين: "شيرين عبدالوهاب وآمال ماهر بيجروا ورا الترند"

تامر أمين: تصرفات أحمد سعد فيها اندفاع

عميد سابق بالأزهر لـ"أبواب القرآن": حواء لم تُخلق من ضلع آدم

عاجل.. الإعلان عن إصابة حسين الشحات بشرخ فى عظام الوجه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب