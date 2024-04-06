المشدد 3 لسائق وعاطل بتهمة سرقة هاتف طاعن في السن

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة سائق وعاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة رجل طاعن في السن أمام جامعة القاهرة في القضية رقم 20180 لسنة 2023 جنايات الجيزة.

كانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين، لمحكمة الجنايات وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بسرقة المنقول (هاتف جوال المبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه).

أضاف أمر الإحالة، قيام المتهم الثاني بجذب الهاتف الجوال خاصة المجني عليه عنوه حال استقلالهما الدراجة البخاريه قيادته وبمقاومة المجني عليه لهما وتشبسه للحيلولة، فسقط أرضا وحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق حال تواجد المتهم الأول للشد من أزره فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المنقول المبين بالتحقيقات.